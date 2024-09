PATT * TRAFFICO: «EMERGENZA A TRENTO, LE NOSTRE PROPOSTE PER UNA MOBILITÀ PIÙ SOSTENIBILE»

17.48 - lunedì 23 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Emergenza Traffico a Trento: Proposte per una Mobilità più Sostenibile. Con l’inizio del nuovo anno scolastico e il rientro dalle ferie, la città di Trento sta affrontando una situazione critica legata al traffico urbano. La situazione, se fino a qualche tempo fa era complessa nelle “ore di punta”, si è aggravata al punto da rendere difficile muoversi a qualsiasi ora del giorno.

Secondo recenti osservazioni, per percorrere la tangenziale dalla periferia nord (Gardolo) alla periferia sud (Mattarello) o viceversa, sono necessari circa 40 minuti, con una velocità media di appena 19,5 km/h. Questo tempo aumenta ulteriormente in caso di incidenti, frequenti lungo il tratto. La situazione è ancora peggiore se si decide di effettuare lo stesso tratto all’interno della città.

Le soluzioni adottate per cercare di limitare il traffico non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, causando addirittura un aumento dei disagi. Tra le principali cause di questa situazione, si evidenzia la realizzazione di piste ciclopedonali che hanno modificato la viabilità cittadina, riducendo le corsie di scorrimento da due a una in strade strategiche come via Grazioli e via Perini, che hanno finito per diventare un tappo che blocca lo scorrimento. Inoltre le ciclabili della zona sono utilizzate poco per due motivi: il principale motivo è perché sono troppo strette e spesso i ciclisti preferiscono rimanere sulla strada, il secondo è che, sopratutto quella in via Grazioli, hanno un bacino di potenziali ciclisti limitato.

In cima a Via Grazioli la strada diventa molto ripida e poche persone che abitano in collina o gli studenti del polo universitario di Povo e Mesiano, usano la bicicletta per raggiungere la loro destinazione. Quindi un progetto che era ottimo nelle intenzioni si è rivelato inadeguato, se non sbagliato, una volta realizzato.

Un altro fattore che incide sulla congestione è la limitata copertura del trasporto pubblico in aree strategiche e i pochi collegamenti tra i parcheggi di stazionamento esterni e il centro cittadino, rendendo l’auto privata ancora la scelta prevalente.

Proposte per una Mobilità Sostenibile

Alla luce di questa analisi, proponiamo una serie di interventi che mirano a migliorare la mobilità cittadina, promuovendo soluzioni concrete e sostenibili:

1. App per la Condivisione di Viaggi: Creare un’applicazione che consenta ai cittadini di condividere i viaggi in auto, riducendo il numero di veicoli in circolazione. I dati rivelano che in ogni auto diretta a Trento viaggiano mediamente

1,3 passeggeri; un sistema di condivisione potrebbe ottimizzare i trasporti, ridurre i costi per i cittadini e abbattere le emissioni.

2. Potenziamento del Trasporto Pubblico: Lo stesso studio sopracitato ha rilevato che ben il 51% dei trasporti verso la città avvengono in auto. È fondamentale rendere più efficienti le linee di trasporto pubblico. Una proposta concreta è quella di estendere e potenziare la linea urbana 16, attualmente sottoutilizzata nel tragitto Povo – Bren center. Si potrebbe pensare di far iniziare la corsa a Villazzano o a Madonna Bianca e aumentare la frequenza delle corse. Questa soluzione potrebbe essere utile per chi lavora in zona Trento Nord, per gli studenti della scuola d’arte che non dovrebbero cambiare autobus in città, per chi si deve recare in uno dei tanti uffici pubblici o degli ormai molti negozi di grande superficie e centri commerciali della zona di Trento nord, ma anche per chi da Povo e Villazzano deve recarsi al polo universitario della collina e che adesso deve prendere due autobus diversi per fare poco più di 2 km.

3. Corsie Preferenziali per i Mezzi Pubblici: Creare corsie riservate ai mezzi pubblici per rendere il trasporto pubblico più rapido e conveniente rispetto all’uso dell’auto privata. Chiaramente gli errori del passato non possono essere eliminati, ma possiamo cercare di gestire al meglio il territorio da oggi in poi mantenendo sempre una visione verso gli sviluppi futuri di traffico con un’attenzione al favorire la mobilità sostenibile.

4. Ottimizzazione delle Linee Esistenti: Suggeriamo un miglior utilizzo degli autobus sulla linea 5, invertendo l’ordine degli autobus nelle ore di punta per evitare sovraffollamenti nei primi mezzi e bilanciare meglio il carico di passeggeri.

5. Modifica del Progetto dell’Ascensore di Mesiano: Sebbene ormai prossimo alla realizzazione, proponiamo una revisione del progetto dell’ascensore di Mesiano, rendendolo più utile per i ciclisti e per i cittadini di Povo.

6. Monitoraggio del Traffico con Tecnologie Avanzate: Implementare una rete di monitoraggio tecnologico per raccogliere dati in tempo reale sul traffico, informando i cittadini su rallentamenti, incidenti e percorsi alternativi meno congestionati.

Conclusioni

Siamo consapevoli che Trento ha una conformazione urbana storicamente limitata, ma crediamo che attraverso una gestione più moderna e tecnologicamente avanzata del traffico, sia possibile migliorare la qualità della vita dei cittadini. È fondamentale promuovere una cultura della mobilità sostenibile, con una maggiore attenzione all’uso dei mezzi pubblici, incentivando al contempo il lavoro da remoto (smart working) e riducendo l’uso dell’auto privata.

Speriamo che queste proposte siano accolte con il dovuto interesse e che possano aprire un dialogo costruttivo per un futuro più sostenibile per la città di Trento.