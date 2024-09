PATT – SEZIONE TRENTO * SICUREZZA: «LA VISIONE BUONISTA STA SCREDITANDO L’IMMAGINE DELLA CITTÀ, DENTRO E FUORI DAL TERRITORIO PROVINCIALE»

16.35 - giovedì 26 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sulla sicurezza il Comune di Trento non è più giustificabile: come PATT avevamo posto il tema come priorità in vista delle elezioni comunali dell’ottobre 2020, ma a distanza di 4 anni la situazione è peggiorata sensibilmente.

Avevamo chiesto, all’epoca, l’istituzione di una delega specifica per la quale ci eravamo anche proposti, ma si è preferito continuare con una visione buonista che sta screditando l’immagine di Trento dentro e fuori dal territorio provinciale.

L’aggressione alla troupe di Rete4, la costruzione del “muro” intorno all’oratorio di Sant’Antonio, le polemiche di una parte della maggioranza comunale intorno alla costruzione del CPR trentino, le contenute aggressioni e risse in varie parti della cittá e del centro storico, sono sintomo di una classe di amministratori che non vuole rendersi conto della situazione.

Certo, il Comune non ha tutte le armi a disposizione per contenere il fenomeno, ma le dichiarazioni del sindaco che nei giorni scorsi ha dichiarato di capire le motivazioni alla base della costruzione del muro a Sant’Antonio, ma ha poi ribadito che il comune non nomina sceriffi, mostrano i segni di una visione ideologica che altre città (ad esempio Padova ai tempi del sindaco Zanonato) hanno da tempo abbandonato in favore di politiche più vicine ai cittadini e alla loro sicurezza. L’accoglienza e l’integrazione non possono essere il paravento per giustificare violenza, delinquenza e mancato rispetto delle regole.

Se è vero che la sicurezza è una percezione, come tale va trattata dando risposte concrete: il comune di Trento, in rapporto alla popolazione, ha una delle più corposi corpi di polizia locale. Perché, invece di lasciare numerosi agenti in ufficio, non li concentra nelle zone calde?

rmai non possiamo più affermare che Trento rappresenta un’isola felice nel panorama nazionale: ci stiamo omologando verso il basso. È tempo di agire, ciascuno per le proprie competenze, a partire dal Comune, con il sindaco che dovrà spiegare come farà a tenere insieme visioni così diverse e che non sono in grado di fare risposte ad una città esasperata da pochi che sembrano ormai padroni impuniti delle vie della città.