PATT * SEZIONE TRENTO * ELEZIONI COMUNALI: «CANDIDEREMO UN NOSTRO CANDIDATO SINDACO, VERRÀ PRESENTATO NEI PROSSIMI GIORNI IN CONFERENZA STAMPA»

12.39 - martedì 25 febbraio 2025

La sezione di Trento del PATT, riunitasi nella giornata di ieri, conferma la propria volontà di offrire una proposta politica nuova e innovativa per la città in vista delle comunali del 4 maggio.

La sezione, pur mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con la coalizione di centrodestra e la sua candidata Ilaria Goio, candiderà un proprio candidato sindaco che verrà presentato nei prossimi giorni in una conferenza stampa in cui verranno illustrati gli elementi programmatici alla base di questa proposta politica, così come si sta ragionando anche con altre forze civiche e territoriali per ampliarne il perimetro.

In merito ai nominativi apparsi su alcuni organi di informazione, la sezione del PATT ci tiene a precisare che sono privi di fondamento.

Giordana Detassis

Segretaria sezione PATT di Trento