PATT – SEZIONE ROVERETO (TN) * “CONTROL ROOM“: «SENZA UN ADEGUATO POTENZIAMENTO DELLA POLIZIA DI PROSSIMITÀ SI INDEBOLISCE LA PERCEZIONE DI SICUREZZA»

Control Room e politiche sulla sicurezza. La recente inaugurazione della “control room”, un centro nevralgico per il controllo di oltre duecento telecamere, impone una riflessione ampia che coinvolga le comunità interessate. Questo modello rappresenta una polizia che interviene solo a posteriori, una volta consumato il reato, e si discosta nettamente dal concetto di polizia di prossimità. Occorrerebbe invece puntare su operatori di polizia che pattugliano a piedi i luoghi sensibili, garantendo una presenza costante e vicina alla cittadinanza, in grado di raccogliere informazioni utili a fini investigativi. Con anni di esperienza sul campo, questi agenti acquisirebbero una competenza specifica, diventando punti di riferimento solidi per la comunità, soprattutto per le fasce più deboli ed emarginate.

Un investimento consistente in telecamere e una control room, senza un adeguato potenziamento della polizia di prossimità, rischia di indebolire, seppur involontariamente, la percezione di sicurezza della nostra comunità. Occorre valutare delle alternative, come ad esempio:

• Rivedere gli organici della polizia per adeguarli alle nuove necessità, assicurando la presenza di una pattuglia per turno, inclusi gli orari serali e notturni;

• Semplificare le mansioni burocratiche della polizia, delegando ad altri enti compiti che non rientrano strettamente nelle competenze della sicurezza;

• Rivedere le convenzioni della Polizia Locale con comuni distanti, privilegiando collaborazioni tra comuni geograficamente vicini e simili, come quelli della destra Adige e l’altopiano di Folgaria e Lavarone;

• Dotare la Polizia Locale, come più volte suggerito, di un’unità cinofila antidroga, con un investimento contenuto.

È inoltre rilevante evidenziare il mancato aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana di Rovereto, risalente al 2005, con una revisione nel 2009. Ad oggi, il regolamento non ha ancora recepito i contenuti della Legge 48 del 2017, voluta dall’allora Ministro dell’Interno Marco Minniti, che introduce per la prima volta i concetti di Polizia Integrata e Sicurezza Urbana. Questa legge conferisce all’Autorità Comunale strumenti concreti per intervenire in aree di degrado o microcriminalità, come l’allontanamento di determinati soggetti secondo l’articolo 9.

Il PATT ribadisce che le politiche di sicurezza comunali, come ogni altra politica, devono essere discusse nelle sedi competenti, nel nostro caso il Consiglio Comunale. Mentre i tecnici si concentrano sull’immediato, l’orizzonte delle politiche deve necessariamente guardare a lungo termine nel garantire che il territorio di Rovereto continui a essere un luogo sicuro e protetto specialmente vicino alle scuole come evidenziato dalle stesse. Va aggiunto che ogni investimento in strumenti di sicurezza riflette una scelta tra modelli diversi; i modelli operativi non dovrebbero mai essere considerati irreversibili, poiché nel mondo contemporaneo, le situazioni mutano rapidamente, e ciò che era adatto ieri potrebbe non esserlo più oggi.

