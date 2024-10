PATT (SEZIONE BASSA VALSUGANA E TESINO) * VALDASTICO: «BASTA OSTRUZIONISMO, SI PENSI ANCHE ALLA NOSTRA VALLE»

17.35 - martedì 8 ottobre 2024

Valsugana e Tesino, la sezione locale del PATT interviene sul tema Valdastico. Stop all’ostruzionismo: la sezione locale richiama all’unità il Consiglio Provinciale per garantire alla Valsugana una viabilità moderna e sicura che risolva i problemi del Trentino.

La sezione del Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) della Bassa Valsugana e Tesino esprime la propria preoccupazione per il perdurare dell’ostruzionismo manifestato in Consiglio Provinciale sulla questione Valdastico. È inaccettabile che un tema così importante per il futuro della nostra valle venga strumentalizzato, ostacolato da posizioni ideologiche, vecchie ruggini personali tra le forza politiche e che non tengono conto delle reali esigenze del territorio.

Ricordiamo che la nostra sezione si è sempre battuta per la realizzazione di una soluzione definitiva sostenendo l’attuale sbocco a Trento sud: progetto concreto e sostenibile per collegare la Valsugana ed il Veneto al resto del Trentino e del Nord Europa in modo efficace. Una soluzione che mira a ridurre il traffico e l’inquinamento nella valle, migliorando al contempo la sicurezza stradale e la qualità della vita per i cittadini e pendolari.

Il segretario delle Stelle Alpine, Simone Marchiori, ha recentemente ribadito come “l’allargamento del corridoio non significa realizzazione dell’arteria stradale a Rovereto sud, per la quale, come autonomisti, abbiamo sempre sollevato dubbi in merito all’impatto ambientale e alle reali ricadute economiche, chiedendo l’espressione diretta dei cittadini e dei territori a fronte della presentazione dei dati relativi alla sostenibilità ambientale ed economica. Una scelta dettata anche dalla necessità che tale collegamento sia possibile solo nel caso rappresenti vantaggio per il Trentino e per tutti i territori interessati e, quindi, oltre a Trento e alla Vallagarina, anche alla Valsugana.” In linea con questa posizione ci teniamo a rigettare le accuse di chi, dall’opposizione, accusa le Stelle Alpine di cambio di casacca o di giravolta politica: l’uscita del collegamento viario con il Veneto è già previsto nel PUP a Trento sud. Ed è stato approvato dalla Giunta Rossi e dall’intero centro sinistra. Inutile far finta di nulla, accusando gli altri di essere incoerenti.

Sul tema interviene anche il Coordinatore d’ambito del PATT per la Bassa Valsugana e Tesino, Michel Floriani, sottolineando la gravità della situazione: “È ora di smetterla con un ostruzionismo, dettato da vecchi attriti di partito o personalismi, che danneggiano solo i nostri cittadini. La Valsugana ha bisogno di una viabilità moderna, sicura e funzionale, e la soluzione proposta dall’allora giunta Rossi è quella più concreta e vantaggiosa per il territorio. Non possiamo più permetterci di bloccare un’opera così strategica per lo sviluppo economico e sociale della valle. Noi, del PATT locale, continueremo a lottare per dare finalmente una risposta a questa necessità. Il problema non è l’allargamento del corridoio a sud, ma negare che già oggi sia possibile portare avanti l’opera”

Il tracciato della Valdastico, previsto nel PUP, rappresenta una scelta ponderata e strategica per risolvere una criticità infrastrutturale che pesa da anni sulla nostra valle. Continuare a bloccare questa opera significa negare lo sviluppo economico, sociale e turistico di cui la Valsugana ha urgente bisogno.

Chiediamo al Consiglio Provinciale e alle altre forze politiche di abbandonare l’ostruzionismo e di lavorare insieme per una soluzione condivisa, che sia nell’interesse di tutta la comunità trentina.

La Bassa Valsugana e Tesino non può più aspettare. Serve un’azione decisa e responsabile per dare finalmente una risposta ai bisogni del territorio.

Michel Floriani – Coordinatore d’ambito Patt-Bassa Valsugana e Tesino