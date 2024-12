PATT – SEGRETERIA POLITICA * SOPPRESSIONE ORSO M91 – PROTEZIONE LUPO: «LA SFIDA, CONIUGARE TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLE PERSONE»

22.24 - martedì 3 dicembre 2024

Il Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) intende esprimere la propria posizione in merito alle recenti polemiche sollevate da alcune associazioni animaliste e da una parte del mondo politico, in seguito alla soppressione dell’orso M91 nonché il proprio parere in merito alla decisione del Comitato Permanente della Convenzione di Berna che apre alla possibilità di ridimensionare la protezione del lupo.

La gestione responsabile degli orsi

È importante ribadire che l’intervento nei confronti dell’orso M91 è stato effettuato nel pieno rispetto della normativa provinciale, basata su pareri scientifici che garantiscono la salvaguardia della biodiversità. La norma trentina, che prevede la possibilità di abbattere fino a otto orsi pericolosi all’anno, non mette a rischio la popolazione di questa specie, come confermato dagli esperti. Al contrario, tale strumento è essenziale per gestire in modo equilibrato e sostenibile la convivenza tra uomo e grandi carnivori, limitando al minimo i rischi per le comunità locali e per i visitatori del nostro territorio.

L’importanza della decisione sul lupo

Accogliamo con favore la recente apertura del Comitato Permanente della Convenzione di Berna verso una revisione del livello di protezione del lupo. Si tratta di un passo significativo che riconosce le esigenze di sicurezza delle comunità alpine. Una gestione più flessibile e mirata del lupo è indispensabile per garantire l’equilibrio ecologico e per evitare che la presenza sempre più invasiva di questo predatore metta in difficoltà l’agricoltura di montagna e il pascolo, che sono pilastri fondamentali del nostro paesaggio e della nostra economia.

Un plauso per il lavoro e l’impegno profuso va al nostro eurodeputato Herbert Dorfmann, da sempre in prima linea per questa sfida che finalmente viene coronata dal successo.

Tutela della montagna e delle sue comunità

Come PATT ribadiamo il nostro impegno a garantire la coesistenza tra uomo e grandi carnivori, ma sempre mettendo al centro la sicurezza e la qualità della vita delle comunità alpine. La gestione attiva delle specie è una responsabilità che dobbiamo assumere per preservare il territorio, il paesaggio e la biodiversità in modo equilibrato, senza mai dimenticare, anzi mettendo al centro chi vive e lavora in montagna.

Questa è la sfida dell’autonomia trentina: coniugare la tutela dell’ambiente con quella delle persone, per un futuro sostenibile e in armonia con il nostro territorio.

Segreteria politica del PATT