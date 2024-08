PATT * SCOMPARSA ROMANO BAMPI: PANIZZA, «FU AMMINISTRATORE CAPARBIO E CAPACE, LUNGIMIRANTE TRASCINATORE DELLA COMUNITÀ DI CIVEZZANO»

13.51 - giovedì 8 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con la scomparsa di Romano Bampi il PATT affida alla memoria una delle sue figure più significative. Autonomista attivo ed impegnato da sempre, presente ad ogni congresso o manifestazione del Partito, Romano è stato anche uno dei primi sindaci autonomisti. Amministratore caparbio e capace, ma anche lungimirante trascinatore della sua comunità di Civezzano e del mondo associativo che la animava, del quale è sempre stato protagonista e assiduo promotore. Così come apprezzate da tutti erano le sue doti di cooperatore e amministratore aziendale.

La comunità politica del PATT e la Sezione di Civezzano lo ricordano come un autonomista tutto d’un pezzo, leale e fedele al partito, anche quando le decisioni non coincidevano con le sue posizioni personali. Non amava mettersi in mostra e non ambiva a cariche, ma per il Partito è sempre stato un riferimento concreto e affidabile, sempre pronto ad esporsi anche personalmente. Quando ci si trovava in Valsugana o in incontri politici, non mancava mai di esprimere la sua opinione, anche per richiamarci alla responsabilità di un partito nato per rispondere al proprio territorio e alla propria gente.

Romano era un attivista esigente e rigoroso, che non si scoraggiava mai neanche quando il partito era in difficoltà. In quei momenti prendeva il telefono e richiamava chi si stava allontanando per richiamarlo al dovere di anteporre sempre gli interessi dell’Autonomia e l’appartenenza alle Stelle Alpine alle proprie ambizioni personali. Nel congresso di Pergine Valsugana, abbiamo ripercorso e riconosciuto il suo impegno. Era felice e soddisfatto, anche per gli scroscianti applausi ricevuti ed anche in quell’occasione di festa ci ha incoraggiati a procedere uniti e convinti per essere sempre più incisivi.

Oggi, purtroppo, Romano non è più fisicamente fra noi, ma conserveremo per sempre il suo esempio di autonomista lungimirante, corretto e disponibile con tutti. Il ricordo di quanto ha fatto e la sua testimonianza esemplare rimangono immutati per gli Autonomisti e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo, in particolare per i giovani che oggi spesso si fanno sopraffare dalla delusione e dal disimpegno.

In questi momenti di dolore, gli autonomisti di Civezzano e dell’intero Trentino sono vicini con affetto e riconoscenza alla moglie Marisa, alla figlia Tiziana, ai suoi adorati nipoti, a tutti i suoi cari che l’hanno amorevolmente assistito fino all’ultimo.

*

Il presidente – Franco Panizza

Il segretario politico – Simone Marchiori

La vicesegretaria Roberta Bergamo

Il presidente della Sezione di Civezzano – Roberto Casagrande