PATT – ROVERETO (TN) * SOCIETÀ SOLIDALE: TRENTINI E MASERA, «GESTIONE PRATICHE BUROCRATICHE, LE ASSOCIAZIONI CHIEDONO SUPPORTO»

Patt: cosa chiedono le associazioni che non c’è! un servizio che spieghi loro come tutelarsi da più punti di vista. Sportello per le Associazioni e casa delle associazioni. Come Sezione del Partito Autonomista Trentino Tirolese, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con diverse associazioni di varia natura, partecipando anche a una serata molto interessante con Andrea Gentilini, Direttore della Cooperativa sociale Punto d’Approdo. È stato un momento sia informativo che formativo, durante il quale abbiamo appreso delle numerose attività che svolgono sul territorio. In particolare, si occupano di persone fragili segnalate dai servizi sociali, che vengono accompagnate in un percorso di aiuto e sostegno per permettere loro di reintegrarsi nella società con dignità e orgoglio.

Durante questi incontri, è emerso un bisogno che non rientra nel loro core business, ma che rappresenta un fardello pesante per le responsabilità che comporta. Questo bisogno è stato riscontrato anche in altre associazioni. Sarebbe molto utile se a Rovereto venisse istituito un nuovo servizio all’interno dello sportello dedicato alle associazioni, che le supporti nella formazione, nell’assistenza e nella gestione delle pratiche amministrative e burocratiche a tutela di quanto erogano e non solo per eventi. Questo permetterebbe a molte associazioni di operare con serenità, restituendo alla comunità servizi utili e necessari senza dover impiegare risorse in attività che non generano valore diretto. Il valore di queste associazioni, rappresentative della società solidale, risiede nella capacità di creare una rete capillare di relazioni di vicinanza e solidarietà, che deve essere tutelata dalle amministrazioni locali e dalla politica.

Michele Trentini segretario politico

Federico Masera Presidente