PATT – ROVERETO (TN) * ELEZIONI COMUNALI – BALLOTTAGGIO: TRENTINI E MASERA, «IL VOTO DEI CITTADINI VA RISPETTATO, MA SE VINCE LA SINISTRA BASTA LAMENTI»

17.41 - martedì 4 giugno 2024

Il voto dei cittadini va rispettato, anche se vale meno della metà degli aventi diritto, ma ricordate che, se vince la Sinistra al Ballottaggio, perché di questo si parla, già al governo da 9 anni:

1. Non dovrete più lamentarvi della mobilità, perché attualmente il traffico è fluido e non ci sono code; è solo una vostra percezione.

2. Non dovrete più lamentarvi della sicurezza, perché non esiste un problema di sicurezza in luoghi come Conad, Lungoleno, vicolo Parolari, parchi della città… Lo spaccio si sta spostando da Trento a Rovereto, gli anziani hanno paura di uscire di casa, le ragazze vengono importunate con commenti fastidiosi, e le commesse minacciate con coltelli; è solo una vostra percezione.

3. Non dovrete più lamentarvi se i cani sporcano la città, perché ci sono numerose aree per cani, ben gestite, e non mancano cestini, anche se alcuni cittadini li usano in modo inappropriato; è solo una vostra percezione.

4. Non dovrete più lamentarvi se i negozi in centro chiudono, poiché si aprono centri commerciali in periferia che accolgono

i negozi, spopolando il centro per poi fare la ZTL dove non ci sarà più nulla; è solo una vostra percezione.

5. Non dovrete più lamentarvi se verrà preso in considerazione l’ipotesi, se pur regolamentata, della realizzazione di un centro culturale islamico sotto casa vostra e non sarà necessario richiedere all’Islam quanto richiesto alle altre fedi già riconosciute dallo Stato; è solo una vostra percezione.

6. Non dovrete più lamentarvi se i turisti non si fermeranno in città a fare una visita visto che nel weekend solitamente è tutto chiuso per non dire la sera subito dopo la chiusura dei negozi superstiti; è solo una vostra percezione.

7. Non dovrete più lamentarvi se i giovani preferiscono frequentare Trento e non più Rovereto per mancanza di offerta verso di loro come studentati, corsi Universitari e vivacità della città; è solo una vostra percezione.

Basta! Se a Rovereto va tutto bene grazie alla “sinistra” … smettete di lamentarvi e girate con il sorriso… Altrimenti Votate Lui Gianpiero!

*

Michele Trentini segretario politico

Federico Masera Presidente