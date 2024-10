PATT * ORSI TRENTINO – CONSULTAZIONE VAL DI SOLE: “AGIRE A LIVELLO NAZIONALE E COMUNITARIO, SI ATTUI IL NUMERO DI ESEMPLARI PREVISTO DAL PACOBACE (50 ORSI)”

19.15 - lunedì 28 ottobre 2024

L’esito del referendum in Val di Sole sulla presenza dell’orso poteva sembrare scontato già alla vigilia, ma la realtà è che in un momento di disaffezione alla politica e ai suoi strumenti una partecipazione superiore al 60% e una percentuale del 98% di votanti che ritengono un problema i grandi carnivori è un’indicazione chiara e incontrovertibile di quanto il tema sia sentito e di quanto sia necessario sempre più agire in modo efficace per rendere sicuro il territorio.

Bisogna agire in primis a livello nazionale e comunitario per fare in modo che il numero di esemplari previsto dal PACOBACE (50 orsi) venga rispettato.

A Bruxelles il nostro eurodeputato Herbert Dorfmann è una garanzia. Importante che anche il governo nazionale ascolti la voce che è arrivata dalla Val di Sole e che arriverà sicuramente anche dagli altri territori.

*

Simone Marchiori

Segretario PATT