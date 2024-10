PATT – GIOVANI * MEETING DELLO YOUTHEPP: “PRESENTI A TORINO PER AMPLIARE GLI ORIZZONTI EUROPEI, NELLA GESTIONE DI CRISI COMUNI”

08.12 - venerdì 18 ottobre 2024

A Torino per ampliare gli orizzonti europei nella gestione di crisi comuni, Giovani PATT presenti al Meeting dello YouthEpp.

Si è svolta dal 10 al 13 Febbraio a Torino per il terzo Council Meeting di quest’anno, con il titolo “Shaping International Relations: L’impatto globale delle tendenze migratorie”. Organizzato da Forza Italia Giovani con il sostegno del PPE, questo evento ha rappresentato un’importante opportunità per affrontare le questioni critiche che l’Europa si trova ad affrontare oggi. Anche per le giovani stelle alpine non sono mancate le occasioni di scambio e confronto con i colleghi europei, in special modo grazie alle strette relazioni con gli alleati della Sudtiroler Volkspartei ei colleghi austriaci della Junge Volkspartei.

Particolarmente rilevante è stato il momento di confronto con Antonio Tajani, Vicepresidente del PPE e Vice Ministro italiano e Ministro degli Affari Esteri, che durante il suo discorso ai giovani presenti ha rimarcato con orgoglio l’accordo con la Sudtiroler Volkspartei per l’europarlamentare Herbert Dorfmann, riconfermato a Bruxelles nelle recenti elezioni anche grazie al lavoro svolto sul territorio Trentino da parte del Partito Autonomista.

Tajani ha poi proseguito sottolineando il ruolo cruciale del PPE, che rappresenta il presente e il futuro della famiglia del Partito Popolare Europeo, esprimendo soddisfazione per il grande successo del PPE alle elezioni europee.

L’evento si è concluso nella giornata di Sabato, dopo aver discusso le risoluzioni presentate dai vari membri; tra i temi trattati è stata affrontata la crisi in Venezuela, condannando i brogli elettorali del 2024 e la repressione dell’opposizione da parte del regime di Maduro, mentre un’altra ha sollecitato l’UE a promuovere innovazione, sostenere le startup e semplificare le normative per competere meglio con Stati Uniti e Cina.

Il Consiglio ha inoltre approvato una risoluzione che mira a mitigare i rischi informatici nella finanza, pur evitando regolamenti eccessivi che frenino l’innovazione e la libertà contrattuale, concludendo con una proposta di rivedere gli accordi di associazione per consentire ai Paesi candidati l’accesso alla CGUE, migliorando così la tutela giuridica e riducendo il controllo oligarchico.

L’appuntamento per il prossimo council meeting è fissato a fine novembre ad Atene, dove i giovani autonomisti saranno ancora una volta presenti ed attivi.