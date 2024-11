PATT GIOVANI * ATENE: «AUTONOMISTI ALLO “YOUTHEPP“, CON UNA RISOLUZIONE SUI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNE EUROPEA»

11.05 - venerdì 29 novembre 2024

Giovani PATT in Europa , Autonomisti allo YouthEPP con una risoluzione sui temi della protezione civile comune europea. Si è svolto lo scorso weekend presso Atene lo YEPP council of Presidents, uno dei tanti eventi che i giovani del partito popolare europeo mettono in campo annualmente per coinvolgere le giovanili dei partiti di tutta europa e lavorare assieme a tematiche comuni. Questo evento dal titolo “Securing Europe’s Future: Overcoming Challenges” è stato ospitato organizzato dai giovani di Nea Demokratia, attuale partito di Governo greco. I Giovani PATT sono stati rappresentati da Martino Tisot, segretario e da Mattia Lusente, Presidente (contestualmente candidato alla segreteria del Partito Autonomista).

L’incontro è iniziato ufficialmente giovedì sera con una cena di benvenuto dove i delegati sono stati accolti da figure chiave del partito greco, quali deputati del parlamento ellenico, segretari internazionali del partito ospitante e parlamentari europei. A seguire nella giornata di venerdì i partecipanti hanno partecipato ad una serie di tavole rotonde su temi rilevanti per l’unione europea con relatori di spicco dalla politica greca ed europea, quali il ministro greco della Migrazione e dell’Asilo; il viceministro della Difesa nazionale; il ministro della Coesione sociale e degli Affari familiari; il viceministro della Governance digitale; e il direttore di Nea Demokratia.

Il momento clou della giornata è tuttavia stato l’incontro con S.E. Kyriakos Mitsotakis, Primo Ministro della Repubblica ellenica. Mitsotakis, durante un discorso molto carico di significati, ha sottolineato la necessità di responsabilizzare le giovani generazioni, soprattutto nell’ottica politica, per affrontare i problemi e la complessità che la situazione impone con fiducia, competenza e responsabilità dal livello locale all’UE. L’evento è poi continuato durante la giornata di sabato con il tradizionale momento di discussione sulle risoluzioni presentate dalle organizzazioni partecipanti. Il dibattito, ha coinvolto i partecipanti in discussioni riguardanti l’impatto della tempesta DANA a Valencia e l’urgente necessità di assistenza internazionale, la situazione critica in Libano con l’invito a trovare un percorso di pace e il rafforzamento del pilastro europeo all’interno della NATO per migliorare la collaborazione in materia di sicurezza e difesa.

Di particolare orgoglio per i giovani autonomisti è stata la presentazione della risoluzione dal titolo “Cooperazione e riduzione dei rischi, una strategia per affrontare i disastri naturali” presentata assieme ai giovani della Junge Mitte Svizzera. Forti della virtuosa esperienza del territorio provinciale in materia di protezione civile, la risoluzione si è focalizzata sui problemi che affliggono i meccanismi comuni di protezione civile in unione europea, proponendo alcune soluzioni per incrementarne l’efficienza.

“E’ motivo di grande orgoglio per noi – Afferma il segretario degli autonomisti, Martino Tisot – poter prendere parte per la prima volta a questi eventi non solo come spettatori ma come partecipanti attivi, portando all’attenzione di tutta l’assemblea dello YEPP temi importanti come quelli legati alla protezione civile, anche grazie alle esperienze che il nostro seppur piccolo territorio può offrire”. “Questi eventi sono un’ottima palestra di politica – Conclude poi Mattia Lusente, Presidente dei giovani autonomisti (e candidato alla vicesegreteria del partito) – che ci aiutano a crescere e migliorare condividendo esperienze e best practices con giovani politici di tutta Europa, che ci possono aiutare a formarci ed essere pronti e preparati per gestire anche le sfide del nostro Trentino” Questa conferenza, ha saputo ancora una volta sottolineare il ruolo critico dei giovani nel plasmare il futuro dell’Europa, fornendo soluzioni praticabili e promuovendo una buona e positiva cooperazione internazionale, anche per i territori più piccoli.