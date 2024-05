PATT * ELEZIONI MEZZOLOMBARDO (TN): PANIZZA, «A FIANCO DELLA COALIZIONE CHE SOSTIENE IL CANDIDATO SINDACO MICHELE DALFOVO»

17.03 - martedì 14 maggio 2024

Il Partito Autonomista Trentino Tirolese a Mezzolombardo è schierato a fianco della coalizione che sostiene il candidato sindaco Michele Dalfovo ed appoggia il candidato, presidente uscente del Consiglio comunale, Mariano Concin. Lo hanno ribadito, in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Dalfovo, i vertici del PATT, rappresentati dal segretario politico e assessore provinciale Simone Marchiori, dal presidente del partito Franco Panizza, dalla presidente, rotaliana, delle Donne Autonomiste Patrizia Pace, dal segretario di sezione Tommaso Mariotti e dal coordinatore di valle Paolo Gabrielli.

Prendendo la parola, Panizza ha ripercorso la positiva esperienza degli autonomisti al fianco della coalizione che sosteneva Christian Girardi e che oggi ha messo in campo Michele Dalfovo. Ma l’appoggio del PATT guarda oltre le comunali e punta al progetto politico con cui gli autonomisti hanno aperto al mondo popolare e civico per rafforzare il centro moderato e potenziare la nostra autonomia speciale.

La stessa prospettiva è stata rilanciata dal segretario Marchiori, che ha espresso la convinzione che l’area autonomista e popolare possa essere determinante e strategica non solo per la Provincia e la Regione, ma anche per le realtà comunali, in particolare per Mezzolombardo che ha sempre avuto una rappresentanza autonomista forte e autorevole, spesso al governo, e che espresso anche la sindaca Laura Dalfovo.

Il candidato sindaco Michele Dalfovo ha espresso soddisfazione per l’appoggio ufficiale da parte del Partito Autonomista, ribadendo la sua stima per Mariano Concin, uomo da sempre impegnato nel volontariato e nel servizio alla comunità, e riconoscendo l’importanza, a tutti i livelli, dell’esperienza autonomista e popolare.

Il candidato Mariano Concin ha ricordato la sua lunga militanza politica, ribadendo la volontà di rappresentare i valori e le sensibilità degli autonomisti all’interno di un’esperienza civica che, per sua stessa definizione, antepone gli interessi del territorio e della popolazione alle ideologie. Per illustrare meglio la loro proposta e il candidato Concin, gli autonomisti invitano la popolazione ad un incontro pubblico alla presenza del candidato sindaco Dalfovo, il prossimo martedì 21 maggio. Sarà anche l’occasione per presentare i candidati alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Nella foto (da sinistra Patrizia Pace, Paolo Gabrielli, Michele Dalfovo, Mariano Concin, Simone Marchiori, Franco Panizza)