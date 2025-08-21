PATT – COORDINAMENTO VAL DI NON * DEMAGRI: «AD INDEBOLIRE LA VAL DI NON SONO STATE SOPRATTUTTO LE SUE SCELTE PERSONALI»

16.52 - giovedì 21 agosto 2025

Demagri accusa il PATT, ma a indebolire la Val di Non sono state soprattutto le sue scelte personali.

Paola Demagri parla di “disastri” del PATT negli ultimi cinque anni. Un’affermazione paradossale, visto che cinque anni fa era ancora nel PATT e, se davvero ci fossero stati disastri, ne sarebbe stata corresponsabile.

La verità è un’altra: i veri danni al PATT e alla comunità nonesa li ha causati lei con le proprie scelte. Prima ha lasciato il partito sventolando la “coerenza”, che in realtà era solo convenienza personale. Poi si è fatta eleggere in Consiglio provinciale accusando un presunto “tradimento” del PATT (falso: il PATT non è un partito ideologico). Successivamente, per ambizione, si è candidata a sindaco di Cles contro la stessa maggioranza che aveva contribuito a costruire, abbandonando per tutta la campagna elettorale il lavoro consiliare per cui era stata votata e pagata. All’epoca aveva promesso che, qualunque fosse il risultato, sarebbe rimasta a fianco della comunità clesiana. Invece, persa la sfida, ha preferito restare in Provincia anziché assumersi fino in fondo la responsabilità in Consiglio comunale, tradendo così le aspettative dei suoi elettori.

Chi ha davvero indebolito la Valle di Non e i cittadini di Cles non è stato il PATT, ma chi ha usato il mandato ricevuto come trampolino personale, salvo tornare indietro quando le cose non sono andate come sperava.

Il PATT ha sempre evitato la polemica sui giornali, ma non può continuare a farsi tirare in ballo da chi attacca il partito solo per coprire scelte sbagliate che oggi iniziano a pesare.

Se la Val di Non non è rappresentata nella Giunta del Consiglio delle autonomie locali, la ragione sta certo in dinamiche interne alla Valle, ma anche — e soprattutto — nelle scelte errate compiute da chi, come Demagri, si erge a paladino noneso mentre ha agito unicamente per interesse personale.

Coordinamento PATT

Val di Non