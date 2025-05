PATT * CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE: «“PRIMA TRENTO“, LA PROPOSTA PER UNA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO CON CONCRETEZZA»

18.44 - venerdì 2 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Prima Trento: la proposta per una città che guarda al futuro con concretezza”. Si chiude oggi la campagna elettorale del PATT di Trento, che in queste settimane ha percorso ogni angolo della città con un messaggio chiaro e determinato: gli unici e originali autonomisti sono qui, con Andrea Demarchi e con il progetto politico di Prima Trento.

Un progetto nato dal territorio, non imposto da segreterie nazionali o calato dall’alto, ma costruito con e per i trentini. Prima Trento è la vera novità di questa tornata elettorale: non una lista di risulta, ma una proposta politica seria e ambiziosa, che ha l’obiettivo di portare la città al ballottaggio per restituire ai cittadini un governo finalmente libero dalle ideologie e capace di affrontare con pragmatismo i bisogni reali delle persone.

Il programma messo in campo da Andrea Demarchi e tutta la squadra composta anche dagli amici de La civica e di noi per Trento parte da alcune priorità non più rinviabili:

La sicurezza, perché Trento deve essere una città vivibile per tutti, in ogni ora del giorno.

La valorizzazione delle 12 circoscrizioni, perché Trento non è solo il suo centro storico e ogni quartiere merita attenzione e servizi adeguati.

La critica ai progetti faraonici e irrealizzabili, che rischiano di alimentare illusioni senza affrontare le vere sfide quotidiane della città.

Crediamo in una Trento che sogna, ma con i piedi per terra. Che guarda al futuro, ma con un progetto credibile. Una città che, per storia e vocazione mitteleuropea, non può e non deve accontentarsi, ma pretende serietà, coerenza e qualità nelle scelte.

Il PATT, con Prima Trento e Andrea Demarchi, rappresenta una visione autonoma, concreta e profondamente radicata nel tessuto urbano. Un’alternativa autentica, libera da appartenenze partitiche nazionali, per una città che vuole tornare protagonista.

Ora è il momento di scegliere. E noi scegliamo Trento. Prima Trento.