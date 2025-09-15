PATT * AOSTA – 80º ANNIVERSARIO FONDAZIONE UNION VALDÔTAINE: VERONES, «INSIEME POSSIAMO COSTRUIRE UN’AUTONOMIA INNOVATIVA, SOSTENIBILE E SOLIDALE TRA I POPOLI ALPINI»

16.43 - lunedì 15 settembre 2025

Delegazione del PATT ad Aosta per l’80º anniversario di fondazione dell’Union Valdôtaine. Sabato 13 settembre una delegazione del PATT composta dal presidente Mauro Verones e dal segretario organizzativo Lorenzo Conci si è recata ad Aosta per partecipare alle celebrazioni dell’80º anniversario di fondazione dell’Union Valdôtaine.

E’ stata un’occasione per incontrare i cugini del SVP e festeggiare assieme l’evento storico del compimento degli ottant’anni dei nostri tre movimenti e partiti autonomistici che hanno fatto propria, fin dalla loro nascita, la tutela e lo sviluppo dell’autonomia della propria terra.

Gentile Presidente Farcoz, cari amici e amiche,

a nome del Partito Autonomista Trentino Tirolese, porgo un saluto affettuoso in occasione dell’Ottantesimo Anniversario dell’Union Valdôtaine.

Quest’anno segna una straordinaria coincidenza storica: oltre all’Union Valdôtaine e allo Südtiroler Volkspartei, anche l’ASAR da cui deriva oggi il PATT celebra gli ottant’anni dalla fondazione. Tre percorsi nati dalle genti delle terre alte, non dalle stanze del potere, come risposta concreta e ancora attualissima al bisogno di autogoverno delle nostre comunità.

Queste ricorrenze non sono solo celebrazioni del passato, ma occasioni per riflettere sulle sfide future. L’autonomia che abbiamo conquistato e difeso non è un traguardo statico, ma un progetto in continua evoluzione che deve sapersi adattare ai tempi nuovi. Per questo propongo di guardare oltre le singole celebrazioni e immaginare un momento di confronto più ampio: come PATT abbiamo l’intenzione di organizzare il prossimo anno una conferenza che riunisca tutti i partiti autonomistici dell’Arco alpino. Un’occasione per approfondire insieme le tematiche che ancora oggi alimentano la nostra spinta autonomistica, per condividere esperienze, strategie e visioni comuni.

I nostri movimenti, nati dalla stessa volontà di difendere identità, diritti e aspirazioni dei nostri popoli, possono trovare nella collaborazione la forza per affrontare le sfide della globalizzazione, del cambiamento climatico, della transizione digitale – temi che richiedono risposte coordinate ma rispettose delle nostre specificità. L’Union Valdôtaine, con i suoi ottant’anni di storia, rappresenta un esempio vivente di questa capacità di radicarsi nel territorio senza chiudersi al mondo.

In vista delle prossime elezioni regionali del 28 settembre, auguro all’Union Valdôtaine di continuare a essere la voce autentica della Valle d’Aosta, portando avanti con determinazione i valori autonomistici che da sempre la contraddistinguono. Insieme possiamo costruire un futuro in cui l’autonomia sia sinonimo di innovazione, sostenibilità e solidarietà tra i popoli alpini. Viva l’Union Valdôtaine, viva l’autonomia, viva la collaborazione tra le nostre terre alte!