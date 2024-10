PAT * “ZIMBAR EARDE”: «IL ROTOCALCO TELEVISIVO PRODOTTO DALL’ISTITUTO CIMBRO KULTURINSTITUT LUSÉRN, PUBBLICATA LA PUNTATA 908»

13.09 - lunedì 7 ottobre 2024

“Zimbar Earde”: pubblicata la puntata n. 908. In onda su RTTR e TVA Vicenza il programma è prodotto dall’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn

È stata recentemente presentata a Palazzo Trentini a Trento la relazione annuale 2023 sull’attività dell’Autorità per le minoranze linguistiche della Provincia autonoma di Trento; don Giorgio Cavagna ha preso commiato dalle 10 parrocchie degli Altipiani cimbri; si sono tenute lo scorso 29 settembre, le celebrazioni per il centenario dell’inaugurazione del ponte di Roana; Luserna festeggia tre neo laureati cimbri in una sola settimana; auguri a tutti i nonni da parte dei bambini della scuola 0-6 anni di Luserna: questi i temi della puntata 908 di “Zimbar Earde”, il rotocalco televisivo settimanale prodotto dall’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn.

Con sottotitoli in italiano, il programma, condotto da Stefano Nicolussi Castellan Galeno è in onda tutte le settimane: su RTTR ogni sabato alle 18.45 e domenica alle 12.15 e su TVA Vicenza ogni sabato alle 13.45 e alle 23.15.

Tutte le puntate sono presenti anche sul canale youtube dell’Istituto Cimbro.

Ecco il link all’ultima puntata: