PAT * “WIRED NEXT FEST“: «SANITÀ, DA DIGITALE ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE UN AIUTO ALLA PREVENZIONE»

Da digitale e AI un aiuto alla prevenzione e alla diagnosi.Al Wired Next Fest l’importanza del dato e della sua corretta gestione in ambito sanitario.

L’importanza della corretta raccolta e digitalizzazione dei dati sanitari per prevenire l’insorgenza di patologie e migliorare la diagnosi precoce. Su questo si sono confrontati oggi a Wired Next Fest Trentino Antonio Colangelo, direttore area R&D del Gruppo Gpi, e Francesca Buffa, professoressa di Biologia computazionale dell’Università Bocconi e ERC Investigator. Dal dialogo tra i due esperti sono emerse l’importanze delle tecnologie digitali nell’elaborazione dei dati, la necessità di raccogliere le informazioni secondo modelli standardizzati e di rafforzare la sinergia tra sistema sanitario, ricerca, imprese per costruire modelli efficienti ed efficaci.

“I dati posso aiutarci a scoprire realtà che diversamente non conosceremmo – ha spiegato Colangelo – perché se è vero che in sanità consociamo moltissime variabili le relazioni tra queste variabili, spesso il mondo comune è in grado di sorprenderci, svelandoci qualcosa di nuovo”. Colangelo ha quindi raccontato come sia possibile scovare relazioni e pattern significativi che aiutano a correlare la salute delle persone ad una data esposizione ambientale e climatica, come pure il lavoro per un ospedale lombardo per il quale è stato possibile prevedere il tasso di accesso al pronto soccorso elaborando diversi dataset di dati. “L’intelligenza artificiale in tal senso apre una rivoluzione la cui portata oggi probabilmente non riusciamo a comprendere appieno, e che forniranno a medici e ricercatori applicazioni che ne miglioreranno la qualità delle prestazioni e delle diagnosi ” le sue parole

Francesca Buffa si è soffermata sul ruolo dell’analisi dei dati sanitari sul fronte della diagnosi e prevenzione. “Oggi da un solo campione di sangue riusciamo ad estrarre un milioni i variabili – le sue parole -. Analizzare e seguire nel tempo questi dati è la vera challenge, perché è un’operazione che ci aiuta anche a decidere il trattamento da seguire su un paziente, o prevenire o comprendere prima l’insorgere di una malattia” ha spiegato.

Fondamentale in tal senso resta la raccolta e categorizzazione delle informazioni sanitarie.

“La qualità dei dati è fondamentale ed oggi abbiamo ancora troppi dati caratterizzati da bias, qualitativamente non efficienti – ha spiegato -. La vera sfida è quindi migliorare la raccolta dei dati e rafforzare una collaborazione globale tra sanità, ricerca e mondo industriale per arrivare ad una raccolta standardizzata e di qualità dei dati che consenta a tutti gli attori di costruire dei modelli efficienti ed efficaci”.

