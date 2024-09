PAT * “WIRED NEXT FEST“: «PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE PER I CITTADINI, A ROVERETO DAL 27 AL 29 SETTEMBRE»

17.54 - martedì 24 settembre 2024

Al Wired Next Fest un punto di facilitazione digitale per i cittadini.Dal 27 al 29 settembre presso la sede di IPRASE in via Tartarotti 15 a Rovereto.

Tecnologia, digitale e innovazione saranno protagonisti del Wired Next Fest Trentino, in programma dal 27 al 29 settembre prossimo a Rovereto. Durante le giornate del festival presso la sede di Iprase, in via Tartarotti 15, sarà attivo uno Punto Digitale Facile, un punto di facilitazione digitale all’interno del quale i cittadini troveranno a disposizione dei facilitatori pronti a fornire supporto, assistenza, formazione a coloro che siano interessati a incrementare le proprie conoscenze digitali di base o vogliano migliorare la conoscenza e l’utilizzo dei servizi pubblici online, nonché delle tecnologie digitali (computer, identità digitale, smartphone, rete Internet, accesso ai servizi on line).

Durante le tre giornate della kermesse lo sportello resterà aperto dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Per accedervi non sarà necessaria alcuna prenotazione ma sarà sufficiente recarsi presso il Punto Digitale Facile.

L’iniziativa rientra all’interno del più ampio progetto Punto Digitale Facile, finanziato dal PNRR – Misura 1.7.2 Missione 1 Componente 1, iniziativa volta ad implementare lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini ed agevolarne l’accesso e la fruizione dei servizi pubblici digitali che a poco più di un anno dal suo avvio ha portato alla realizzazione di 18 punti di facilitazione digitale sul territorio.

Recandosi presso il Punto Digitale Facile il cittadino ha a sua disposizione dei facilitatori che offrono supporto personalizzato per l’utilizzo di personal computer, smartphone, identità digitale e accesso ai servizi online, ma anche momenti di formazione di base e seminari su diversi temi quali ad esempio l’utilizzo dei servizi digitali Inps, le iscrizioni scolastiche online, sicurezza informatica e saper riconoscere le truffe online.

Inoltre, grazie alla collaborazione con TSM – Trentino School of Management, accanto al servizio degli sportelli fisici presenti sul territorio è possibile fruire dell’offerta formativa online grazie alla quale comprendere come accedere digitalmente ai servizi pubblici trentini. Si va da quelli offerti da Trentino Famiglia all’utilizzo di PagoPA, dall’intelligenza artificiale alla app TreC, fino all’identità digitale e al catalogo dei servizi della Provincia autonoma di Trento.