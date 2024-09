PAT * “WIRED NEXT FEST 2024“ – ROVERETO (TN): SPORT: «A PALAZZO DEL BENE IL CALCIO RACCONTATO DA DUE PUNTI DI VISTA OPPOSTI»

07.46 - domenica 29 settembre 2024

Il calcio da due punti di vista opposti. A Palazzo del Bene il curioso incontro tra due filosofie diverse di raccontare il mondo del pallone. Due modi diversi di raccontare le debolezze del calcio si sono incontrati nel panel “Il giuoco del pallone” nell’ambito di Wired Next Fest Trentino a Rovereto. Da una parte Valerio Moggia, giornalista e fondatore di “Pallonate in faccia” che attraverso i racconti mette in luce le ipocrisie del mondo del pallone; dall’altra Stefano Mondi, tra i fondatori di “La ragione di stato”, pagina social che ironizza sui personaggi che fanno parte dello sport più popolare al mondo. Ad accomunare le due pagine, la volontà di creare un ambiente sano dove discutere in maniera costruttiva o sorridere riguardo a uno sport che spesso si prende troppo sul serio.

Due pagine completamente diverse e due modi di intendere il calcio, ma sempre con la volontà di cercare il dialogo. E se La ragione di stato esordisce con “il calcio è una sciocchezza” ed è famosa per la scala Mazzarri utilizzata per misurare la gravità raggiunta dalle scuse spesso accampate da giocatori, tecnici e dirigenti, e cerca di far sorridere, Pallonate in faccia è molto più impegnata, e uno dei suoi cavalli di battaglia è la lotta contro l’ipocrisia che spesso emerge con forza: “Nel calcio c’è tanta ipocrisia – ha spiegato Moggia – ma non solo tra i calciatori che sposano alcune campagne e poi se ne dimenticano. Anche al vertice del pallone, Fifa e Uefa parlano sempre di valori, di inclusione e di lasciare fuori il razzismo dagli stadi. Purtroppo al di là degli slogan e delle belle parole il razzismo è sempre lì”.

Tanti i temi accennati, dal tema degli haters che sui social sono una piaga difficile da debellare allo scarso peso politico che hanno i calciatori al momento delle scelte che spesso si compiono sulla loro pelle, dai calciatori che più li rappresentano (Socrates e De Rossi) al rimpianto per un giocatore come Schillaci. Secondo i due protagonisti non ci sarà più un giocatore come lui: se per Mondi il problema riguarda il rapporto tra i tifosi e la nazionale ormai logoro, per Moggia il problema è che il calcio non è più uno sport popolare e chi proviene da un contesto umile come Schillaci non riesce più ad accedere alle scuole calcio molto costose dei club.

