PAT * “WIRED NEXT FEST 2024“: «GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 28/9, TRA SCIENZA – INNOVAZIONE – ECONOMIA – CYBERSECURITY – SOCIAL»

18.31 - venerdì 27 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Wired Next Fest, gli appuntamenti di sabato 28 settembre.Entra nel vivo il Wired Next Fest Trentino, che anche per sabato 28 settembre propone a Rovereto un ricco palinsesto di incontri, panel, exhibit e attività.

Il programma costantemente aggiornato è disponibile al sito eventi.wired.it/nextfest24-trentino.

SCIENZA E INNOVAZIONE

Nella mattina di sabato al Wired Next Fest 2024 Trentino scopriremo insieme alla ricercatrice dell’Università di Parma, Cristiana De Filippis e al giornalista Pietro Minto, perché non bisogna avere paura della matematica.

Nel pomeriggio invece, Michelangelo Mangano, Senior physicist della divisione di Fisica Teorica al Cern di Ginevra, ripercorrerà le tappe che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del Centro europeo per la ricerca nucleare che quest’anno compie settant’anni.

Alessandro Franzoi, Ornitologo al MUSE – Museo delle Scienze e Francesco Barberini, divulgatore scientifico, ornitologo e scrittore spiegheranno perché osservare gli uccelli può dirci molto sulle nostre città e sugli effetti del cambiamento climatico.

Al Teatro Zandonai, Tommaso Ghidini, Capo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Agenzia Spaziale Europea cercherà di rispondere alle domande: perché andiamo nello spazio? Cosa cerchiamo in un contesto in larghissima parte del quale la vita è impossibile? A seguire scopriremo le storie di connazionali straordinari, spesso sconosciuti ma accomunati da un talento unico. Tra questi anche Eusebio Chini, originario della Val di Non, scienziato e visionario oggi celebrato come il padre fondatore dello stato americano dell’Arizona. A raccontarle, Roberto Bonzio, giornalista, narratore e fondatore di Italiani di Frontiera e il pianista Alessandro Pavesi.

Fausto Caruana, neuroscienziato, Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Parma, Elisabetta Palagi, professore presso il Dipartimento di Biologia presso l’Università di Pisa e Giorgio Vallortigara, professore di Neuroscienze presso il Centre for Mind-Brain Sciences dell’Università di Trento, ci porteranno in un viaggio nella biologia del cervello umano e di quello animale, alla scoperta dei meccanismi alla base del loro funzionamento.

ECONOMIA E LAVORO

Nella cornice di Palazzo del Bene, Francesco Saraceno, professore di macroe­conomia internazionale ed europea all’università Luiss, parlerà di gestione dell’incertezza nel campo della finanza. Alberto Sangiovanni Vincentelli, presidente della Fondazione Chips.it e Cesare Alemanni, scrittore, giornalista e consulente alla comunicazione saranno protagonisti dell’incontro dal titolo **“Il chip che move il mondo e l’altre stelle”, ** per parlare di chip. Indispensabili per il funzionamento di ogni oggetto tecnologico, la loro importanza è inversamente proporzionale alle loro dimensioni, ponendoli al centro di trame e contrasti geopolitici. A seguire, Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero SpA ci parlerà di intermodalità, digitalizzazione e transizione ecologica.

In chiusura, lo youtuber e agricoltore Matteo Fiocco, conosciuto sui social come @Matt the Farmer, si confronterà con Fabio Antonelli, responsabile Responsabile unità di ricerca OpenIoT della Fondazione Bruno Kessler sulla figura degli agricoltori, ancora associata ad un bucolico ritorno alla terra. In realtà, nei campi il ruolo delle tecnologie digitali è sempre più importante, sia che servano per migliorare la produttività che, più semplicemente, per raccontare una realtà che ha a che fare con l’innovazione molto più di quanto si pensi.

CYBERSECURITY E DIGITALE

A Palazzo del Bene, Onofrio Mastandrea, Regional vice president & general manager di Incyte Italy e Victor Savevski, Chief Innovation officer e AI Center director presso Humanitas, terranno un talk dal titolo “Doctor AI”.

A seguire, ospiteremo Fabrizio Silvestri, professore di Intelligenza Artificiale presso l’Università Sapienza di Roma e Sanzio Bassini, direttore del Dipartimento Supercalcolo Applicazioni e Innovazione del Consorzio Interuniversitario Cineca, che spiegheranno l’importanza di hardware e algoritmi di apprendimento e che, contrariamente a quanto si possa pensare, sono reperibili anche in Italia

POLITICA E DIRITTI

In Piazza Malfatti lo scrittore Marzio Mian e la responsabile di Ricerca presso l’Istituto Affari internazionali Nona Mikhelidze dialogheranno di politica estera, in particolare sul ruolo in Europa e in Occidente assunto dalla Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Nel pomeriggio si terrà invece al Teatro Zandonai l’incontro con Francesca Cavallo, scrittrice, attivista e imprenditrice per parlare di patriarcato e cambiamento della società, ma anche Alessandra Minello, socio-demografa e autrice che parlerà di genitorialità e lavoro.

Sarà poi la volta del giornalista e fondatore di “Pallonate in faccia” Valerio Moggia che dialogherà a Palazzo del Bene con La Ragione di Stato sul calcio e sull’importanza di continuare a raccontarlo sui social come sport del popolo.

E ancora Davide Sisto, filosofo, tanatologo e professore presso l’Università di Torino che si concentrerà sul ruolo degli influencer digitali, indistinguibili dai loro “colleghi” umani e anzi spesso capaci di essere più efficaci di loro. Subito a seguire anche Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta che parlerà di adolescenza.

TV, SOCIAL E LIBRI

Nella mattina di sabato, i due content creator Raissa e Momo, parleranno della loro storia d’amore senza confini. Iniziata con il racconto social della storia tra due ragazzi, musulmano e di origine marocchina lui, cristiana nata e cresciuta in Italia lei, e finita con un matrimonio. La dimostrazione chiara e semplice che le differenze culturali sono insormontabili solo se si ha paura di mettersi in gioco. Una storia di coraggio anche quella che racconterà Danilo Bertazzi, conosciuto come Tonio Cartonio nel programma televisivo Melevisione. Idolo di un’intera generazione di bambini, l’attore ha deciso di lasciare la trasmissione che lo aveva reso famoso abbandonando il personaggio per riprendersi la persona.

Subito a seguire, sarà il turno di Enrico Brizzi. Lo scrittore diventato famoso con il romanzo Jack Frusciante è uscito dal gruppo, salirà sul palco del Wired Next Fest 2024 per presentare l’attesissimo sequel Due. Ma anche per provare rispondere alla domanda: è possibile crescere rimanendo fedeli a sé stessi, oppure la crescita porta con sé un inevitabile cambiamento? E questo cambiamento è per forza negativo?

Al Teatro Zandonai, Giacomo Keison Bevilacqua, autore di fumetti e co-fondatore di Gigaciao, ci porterà in un viaggio introspettivo alla ricerca dell’equilibrio interiore. È il senso dell’ultima avventura di A Panda piace, personaggio creato dalla matita di Giacomo Bevilacqua che, in queste pagine, affronta l’ansia, la paura, lo stress e altre emozioni comuni a tutti gli esseri umani. Suggerendo anche come imparare a gestirle.

Assieme alla professoressa di Storia medievale dell’Università degli Studi di Milano Marina Gazzini, parleremo di meme: sono virali, li ricordano tutti e, nell’era delle piattaforme digitali, sono un mezzo molto efficace per trasmettere un messaggio. E se li iniziassimo ad utilizzarli per imparare la storia?

A seguire, con il narratore Enrico Brizzi e il fumettista Paolo Bacilieri scopriremo il personaggio di Joker, l’eterno nemico di batman che sbarca in Italia negli anni Settanta, uno dei periodi più caotici della storia del Paese. Un contesto in cui non potrà che trovarsi a proprio agio.

MUSICA E SPETTACOLI

La giornata si apre con Paolo Benvegnù, cantautore, scrittore e intellettuale. Il suo ultimo disco, Piccoli fragilissimi film, narra del rapporto tra ciò che vediamo ed esperiamo con i nostri sensi e ciò che immaginiamo. Il racconto di un meccanismo dialettico tra ciò che è possibile e ciò che è impossibile.

A seguire, scopriremo l’album d’esordio della rapper Vale LP, nome d’arte di Valentina Sanseverino. Un disco frutto di un viaggio alla ricerca di sé stessi, di un linguaggio e di un sound proprio dell’artista. E che vuole rappresentare un punto d’incontro in un’epoca di divisioni e polarizzazioni. Per chiudere in bellezza, i Coma Cose parleranno del loro ultimo singolo Malavita, un brano nato per raccontare le storie degli altri, ma anche un modo per raccontare sé stessi.