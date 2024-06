PAT * VIABILITÀ: «STATALE 421 ”DEI LAGHI DI MOLVENO E TENNO”, CONSEGNATI I LAVORI DI RETTIFICA E ALLARGAMENTO DELLA STRADA»

07.24 - mercoledì 12 giugno 2024

Statale 421 ”dei laghi di Molveno e Tenno”, consegnati i lavori di rettifica e allargamento della strada

Proseguono gli interventi per rendere più sicura la strada statale 421 “dei laghi di Molveno e Tenno tra San Lorenzo – Dorsino e Molveno. Ieri sono stati consegnati i lavori di rettifica ed allargamento stradale per un tratto di oltre 700 metri (dal km. 27,360 al km 28,100). Questo intervento rappresenta il secondo lotto (UF2 – OPERA S-526/ 2) dei “Lavori di allargamento e mitigazione del rischio da crolli”. Il primo lotto, concluso all’inizio del 2023, era consistito nella realizzazione di una serie di barriere paramassi a monte della sede stradale.

Alla firma erano presenti ieri, con i tecnici provinciali e delle aziende impegnate nei lavori, anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di San Lorenzo – Dorsino Ilaria Rigotti, l’assessore comunale Veronica Bissa, il consigliere provinciale Daniele Biada.

“Proseguono – ha sottolineato il presidente Fugatti – gli interventi di messa in sicurezza e miglioramento di questo tratto stradale, molto frequentato sia da chi lavora su questo territorio sia dai turisti, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso. E’ un’opera importante sotto l’aspetto finanziario che si aggiunge ad altri interventi. La volontà è quella di migliorare la fruibilità e la sicurezza di questa via di comunicazione”.

Il sindaco Ilaria Rigotti ha espresso apprezzamento per gli interventi sulla strada statale 421 che rappresenta una via di comunicazione importante per la comunità e i lavoratori della zona oltre che per i turisti. C’è soddisfazione, ha aggiunto, da parte delle amministrazioni locali. Apprezzamento per l’intervento su una via di collegamento importante è stato espresso anche dal consigliere provinciale Biada.

Il progetto prevede la riprofilatura a monte delle pareti rocciose più sporgenti mediante l’abbattimento controllato con esplosivo, nonché la realizzazione a valle di murature e sbalzi in calcestruzzo armato fondati su micropali. Il tutto è finalizzato ad adeguare la piattaforma stradale alla larghezza prevista di 7,00 metri addolcendo le curve che attualmente sono presenti aumentando di fatto la fruibilità agli utenti.

Il tempo contrattuale di ultimazione di questo secondo lotto è di 480 giorni naturali e consecutivi. Durante le lavorazioni si prevede di mantenere la strada aperta al pubblico transito a senso unico alternato ad esclusione di 23 giorni di chiusura totale per realizzare la demolizione ed i disgaggi del versante interessato. L’obiettivo è comunque quello di creare il minor disagio possibile alla viabilità per un’arteria importante sia sul piano turistico che per la comunità locale.

Su quella strada era già stata realizzato alcuni anni fa un’importante intervento a salvaguardia della viabilità, attraverso la realizzazione di una galleria naturale e delle opere connesse.

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI

Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Benigni

Progettista: ing. Silvia Pederzolli

Direttore dei Lavori: geom. Rosario Sala

Direttore Operativo: ing. Federica Scavazza

Consulente per la Geologia: dott. Paolo Campedel

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori: ing. Luigi Nicolussi

Impresa Appaltatrice: EUROROCK S.R.L. impresa mandataria con sede a Trento, TER SYSTEM S.R.L. impresa mandataria con sede a Cavedago (TN)

Importo totale dell’opera 4.980.000,00 €.

Importo di contratto comprensivo degli oneri della sicurezza 3.290.201,12 €.