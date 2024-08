PAT * VIABILITÀ: «CONSEGNATI I LAVORI DI UNA NUOVA ROTATORIA A NORD DI ALA, CONSENTIRÀ UN ACCESSO PIÙ SICURO ALLA ZONA INDUSTRIALE»

17.06 - lunedì 26 agosto 2024

Consegnati i lavori di una nuova rotatoria a nord di Ala.Situata in via Volta, consentirà un accesso più sicuro alla zona industriale. Sarà realizzata entro il mese di gennaio 2025 la nuova rotatoria situata a nord di Ala: sono stati consegnati proprio stamattina i lavori di realizzazione della nuova opera, comprensiva di marciapiedi in via Volta, lungo la Statale 12. Si tratta della seconda rotatoria in zona, la precedente è situata all’incrocio con via Fermi, l’obiettivo è di consentire un accesso più sicuro alla zona industriale. I lavori inizieranno a breve, dopo gli ultimi rilievi, la durata stimata è di 5 mesi, 150 giorni, mentre il costo complessivo è di poco inferiori al milione di euro, ovvero 931.290,30 euro.

“Si tratta di un’opera attesa da tempo, che ha subito alcuni rallentamenti anche legati alla vicinanza della sede stradale con la ferrovia; oggi possiamo dare una risposta alla comunità anche sotto il profilo dei tempi, visto che i lavori si concluderanno all’inizio del prossimo anno. – ha spiegato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti presente oggi alla breve cerimonia -. Questa rotatoria fa parte di una serie di interventi che la Provincia ha dato in delega al Comune di Ala, ricordo anche che, come Provincia, abbiamo preso in carico la gestione della progettazione del nuovo ponte di Chizzola, un’opera importante, che comporta un investimento di 7 milioni di euro e che auspichiamo di appaltare nel 2025”, ha concluso il presidente.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Stefano Gatti, che ha spiegato come si tratti “di un intervento significativo per il nostro Comune, che consentirà di migliorare non solo la viabilità e l’accesso all’entrata nord di Ala, ma anche il contesto urbano della zona”.

Scopo principale dell’intervento, infatti, è aumentare la sicurezza dell’attuale incrocio, rallentando i veicoli e garantendo al tempo stesso una maggiore sicurezza e facilità di movimento per i mezzi pesanti provenienti o diretti nell’area artigianale. Oltre alla costruzione della rotatoria i lavori comprendono la realizzazione di un percorso pedonale dalla zona industriale verso il centro abitato e relativa barriera stradale, l’adeguamento della rete idrica (è prevista, infatti, la realizzazione di un nuovo tratto di collettore delle acque bianche), l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, lo smaltimento delle acque superficiali e la realizzazione di impianti tecnologici e di un muro di recinzione lungo il confine con la linea ferroviaria con recinzione metallica. Attualmente è in fase di definizione l’acquisizione di una porzione di terreno (su cui sorgeva la casa cantoniera) a ridosso del parcheggio esistente all’imbocco di via dell’Artigianato. Questa operazione consentirà di migliorare ulteriormente l’intervento, permettendo una più agevole entrata nel parcheggio e di semplificare le opere strutturali da realizzare (il costo dell’ulteriore esproprio è in capo al comune di Ala).

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI:

Progettista: ing. Nicola Zuech

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ing. Nicola Zuech

Direttore dei Lavori: ing. Nicola Zuech

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ing. Alberto Amadori

Impresa esecutrice: Plotegher Marco Srl con sede a Folgaria

Importo contratto: 560.618,20 euro comprensivo degli oneri per la sicurezza e lavori in economia (pari a 5.886,16 euro). L’importo è determinato in applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 4,589%.

Costo complessivo dell’opera: 931.290,30 euro

Tempo di esecuzione: 150 giorni

Fine lavori presunta: 23/01/2025