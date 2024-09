PAT * “VERMIGLIO”: «DUE PROIEZIONI PER IL FILM LEONE D’ARGENTO A VENEZIA, IL 14/9 L’ANTEPRIMA A VERMIGLIO, IL 15/9 A TRENTO – CINEMA VITTORIA»

13.15 - mercoledì 11 settembre 2024

“Vermiglio”, le due proiezioni-evento per il film Leone d’argento a Venezia.Sabato l’anteprima per la comunità in piazza Fraviano a Vermiglio, domenica al cinema Vittoria a Trento. Parteciperà la regista Maura Delpero.

Dopo il Leone d’argento vinto alla Mostra internazionale del cinema il film “Vermiglio” di Maura Delpero, girato in val di Sole con il sostegno della Trentino Film Commission, “torna” questo fine settimana in Trentino per due proiezioni-evento a cui parteciperà la stessa regista e autrice. “Due momenti – così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e la vicepresidente e assessore alla cultura, Francesca Gerosa – che daranno modo alla comunità e a tutti gli spettatori interessati di apprezzare l’opera, potendo ascoltare la viva voce della regista.

Sarà l’occasione per applaudire Maura Delpero e tutti gli artefici di questo prezioso lavoro, a cui va dato il merito, fra gli altri, di aver saputo raccontare, attraverso la forza, l’immediatezza e le emozioni proprie del linguaggio del cinema, una parte importante delle radici e dell’identità del nostro Trentino. Allo stesso tempo il successo e la visibilità ottenuta dal film non fanno che confermare la nostra gioia e soddisfazione, assieme alla consapevolezza degli spazi conquistati dal Trentino grazie alla propria Film Commission per conto della Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo, su un terreno difficile ma ricco di opportunità”.

Qui i dettagli delle due proiezioni-evento

Sabato 14 settembre l’anteprima per la comunità in piazza Fraviano a Vermiglio, con l’intervento della regista alle 16.30, alle 17 la proiezione della pellicola e a seguire la festa in piazza con la musica dei Cantori da Vermei e del Corpo Bandistico Ossana-Vermiglio.

L’evento, gratuito, organizzato dal Comune di Vermiglio in collaborazione con Trentino Film Commission.

Domenica 15 settembre, a Trento, la proiezione alle 18.15 al Cinema Vittoria e al termine l’intervento della regista. Il biglietto d’ingresso (3,50 euro) è acquistabile dal sito del cinema.