PAT * “VERMIGLIO”: «ALLA SELEZIONE PER L’OSCAR, LA SODDISFAZIONE DI FUGATTI E GEROSA»

19.51 - martedì 24 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cinema: “Vermiglio” alla selezione per l’Oscar. La soddisfazione di Fugatti e Gerosa. “È una stagione davvero eccezionale per la nostra Trentino film commission. Siamo qui per presentare a Rovereto un film d’autore, anche questo reduce dalla Mostra del Cinema di Venezia, nello stesso giorno in cui si annuncia un nuovo prestigioso traguardo per Vermiglio, la pellicola firmata da Maura Delpero vincitrice del Leone d’Argento ora candidata dall’Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale.”

Così la vicepresidente e assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa poco fa alla presentazione del film “Campo di battaglia” di Gianni Amelio in proiezione speciale al Supercinema di Rovereto con la partecipazione dell’attore protagonista Gabriel Montesi. Una soddisfazione che fa propria anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: “Questo nuovo traguardo per una pellicola che racconta con la forza della verità e delle emozioni la nostra terra e le nostre radici è un contributo importantissimo che valorizza l’immagine ed i valori delle nostre comunità”

“È un motivo di orgoglio l’aver sostenuto produzioni che stanno conquistando la critica ed il pubblico – aggiunge ancora Francesca Gerosa – un orgoglio che diventa ancora più grande ora che la poesia e la magia di Vermiglio, dopo aver superato i confini della nostra provincia oltrepassa confini ancora più lontani, contribuendo a diffondere la conoscenza della nostra storia, delle nostre origini e in definitiva l’essenza di ciò che siamo in quanto figli di questa terra meravigliosa che è il Trentino. I migliori auguri di successo anche per “Campo di battaglia” che sa mettere in evidenza una parte importante del nostro passato e che ha saputo valorizzare luoghi a noi cari e pieni di significato, ora offerti ad un pubblico che siamo sicuri saprà apprezzare”