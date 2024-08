PAT * VALSUGANA – “BIKEBUS“: «AL VIA IL SERVIZIO TRA TRENTO E BASSANO DEL GRAPPA, A PARTIRE DAL 7/9»

17.47 - giovedì 29 agosto 2024

Al via il servizio BikeBus tra Trento e Bassano del Grappa. Attivo su prenotazione nei giorni di sabato e domenica di settembre potrà trasportare fino 30 persone più le bici.

A partire da sabato 7 settembre fino a domenica 29 settembre sarà attivato con quattro coppie di corse durante i fine settimana – nei giorni di sabato e domenica – un servizio di BikeBus tra Trento e Bassano del Grappa, grazie alla collaborazione tra Provincia autonoma di Trento, Trentino trasporti, Trenitalia e APT della Valsugana. L’attivazione di un servizio di corse con autobus attrezzati con carrello bici per sostenere il turismo “fuori stagione” è oggetto di un impegno approvato dal Consiglio provinciale lo scorso marzo.

Il bus potrà trasportare fino a 30 persone con relativa bicicletta o e-bike e ospitare un massimo di 3 carrellini porta-bimbo. Il costo del servizio è di 5 euro, comprensivo del trasporto passeggero e bici: il biglietto è acquistabile direttamente a bordo mezzo. Il servizio è gratuito per i minori trasportati con la bicicletta di un adulto pagante e per i possessori di Trentino Guest Card. Per usufruire del BikeBus è richiesta la prenotazione entro le ore 18.00 del giorno precedente, telefonando al numero 0461 727700 (APT Valsugana).