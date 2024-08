PAT * VALLELAGHI: «INAUGURATO IL PERCORSO “KNEIPP“ REALIZZATO DAL “SOVA“, AL PARCO DUE LAGHI DI PADERGNONE»

08.27 - giovedì 15 agosto 2024

Vallelaghi, inaugurato il percorso Kneipp realizzato dal SOVA al Parco Due Laghi. Tonina: “Un luogo ricco di storia che anche in futuro saprà essere importante per la comunità e l’intera valle anche da un punto di vista turistico”.

Tre vasche, diversi percorsi sensoriali a secco, due fontane, materiali e arredi in perfetta armonia con il territorio e l’ambiente circostante. È la nuova area benessere Kneipp del Parco Due Laghi di Padergnone, nel comune di Vallelaghi, inaugurato ieri alla presenza dell’assessore provinciale alla cooperazione, Mario Tonina e realizzato da una squadra di quattro lavoratori del cosiddetto Progettone

“Riconsegniamo alla comunità un luogo con un’importante storia alle spalle, punto di riferimento per il volontariato e la socialità, e che oggi con i nuovi interventi può guardare al futuro con rinnovato slancio e fiducia, al servizio della comunità locale e dei turisti – le parole dell’assessore Tonina -. L’essere qui dimostra come lavorando insieme si possano ottenere importanti risultati a beneficio della comunità e del territorio” ha continuato Tonina, che nel portare i saluti della Giunta provinciale, del presidente Fugatti e dell’assessore Spinelli, ha rimarcato l’importante lavoro del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale – SOVA. “Il percorso Kneipp è stato realizzato da quattro operai del cosiddetto Progettone, misura che oltre a restituire la dignità del lavoro alle persone consente di recuperare e valorizzare luoghi dall’elevato valore paesaggistico, architettonico e sociale” ha detto l’assessore.

Insieme all’assessore sono intervenuti alla cerimonia il sindaco di Vallelaghi, Lorenzo Miori, mentre per il SOVA il direttore dell’Ufficio coordinamento e occupazione risorse umane Paolo Michelini e il geometra Sergio Scarpiello, parte del team di progettazione del parco Kneipp. Presenti anche il presidente della Comunità di Valle, Luca Sommadossi, i vertici del Consorzio Turistico Valle dei Laghi e di Garda Trentino.

Come spiegato dal sindaco Miori, l’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area del Parco Due Laghi promosso dal comune, e che dal giugno 2023 al giugno 2024 ha portato alla realizzazione di una struttura multifunzionale con spazio cucina e blocco bagni ad uso delle associazioni del comune, uno spazio coperto, percorsi ed aree verdi, una struttura chiosco/spogliatoio a supporto del percorso Kneipp. “Per l’amministrazione comunale si tratta di un investimento importante, pari a 935mila euro, somme cui si aggiungono ulteriori 200mila euro messi a disposizione dal GAL Trentino centrale per la riqualificazione del parco e gli interventi del SOVA” ha spiegato il primo cittadino.

Michelini e Scarpiello hanno poi sottolineato l’unicità e l’importanza dello strumento di politica attiva del Progettone. “Da oltre quarant’anni l’amministrazione provinciale crede in questa importante misura, che coniuga politiche socio-lavorative, culturali, turistiche e che mette al centro le persone con l’obiettivo di reinserirle nel mondo del lavoro, impiegandole in numerosi ambiti del servizio pubblico, ma soprattutto di restituire loro la dignità che solo il lavoro sa dare – hanno spiegato, rimarcando come solo una parte dei lavoratori impiegati nel Progettone sia destinata al “verde”. “Di circa 1700 lavoratori, circa 500 sono impegnati nei servizi legati al verde – hanno detto – tutti gli altri offrono un contributo fondamentale per il corretto funzionamento di numerosi servizi, dai tribunali ai musei, dalla questura al turismo, sino ai servizi socio assistenziali. Il Progettone è fatto di persone che con il proprio lavoro valorizzano l’intera collettività” hanno concluso.

I dettagli del progetto

Progettazione

Comune di Vallelaghi: arch. Luigi Zanoni, arch. Moreno Lotto, geom. Roberto Ianes, geom. Sergio Scarpiello

Direzione Lavori

Direzione Lavori: arch. Moreno Lotto, Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale – SOVA.

Direttore Cantiere (CLA): geom. Marco, Pompermaier, Consorzio Lavoro Ambiente – CLA

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: geom. Luca Caldini

Impegno di spesa

110mila euro + iva (lavori)

Operai coinvolti

4 operai per 8,5 mesi = 44 mensilità

Cooperative/Imprese coinvolte

Coop. Lavoro Brione C.L.B. di Arco (titolare del cantiere)

Coop. ArcoPegaso di Arco (taglio alberi, potature, mezzi d’opera)

Coop. Rabbiese di Rabbi (staccionate)

Coop. Il Gabbiano di Ravina (arredi e pedana legno e corrimani)

Massimo Troggio di Ragoli (fontane) Guido Frainer di Novaledo (opere da carpenteria metallica)

Inizio – fine lavori

31.01.2023 – 30.07.2024