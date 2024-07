PAT * VAL DI FASSA – SLACK LINE: «ALLA RODA DI VAEL SUL FILO DELLA PACE, ANDREA AGOSTINI CAMMINERÀ SOSPESO AD 30 METRI DI ALTEZZA (27/7)»

16.15 - giovedì 25 luglio 2024

Alla Roda di Vael sul filo della pace. La Val di Fassa, terra teatro di prima linea della Grande Guerra, sceglie di far risuonare il valore della pace, offrendo come palcoscenico le Dolomiti. Sabato prossimo il Rifugio Vael e la Baita Marino Pederiva saranno collegati da una slack line sulla quale il funambolo Andrea Agostini camminerà e giocherà sospeso ad oltre 30 metri di altezza, accompagnato da elementi e parole per rievocare al mondo il valore della pace.

Equilibrio, concentrazione, stupore, forza di volontà ed eleganza vogliono ricordare come la montagna sia stata madre e terra che ha seppellito e cullato tanti giovani soldati e che ora chiede solo rispetto, silenzio e gioia nel suo grembo. È questo il messaggio che l’organizzazione del Festival assieme a Museo e Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn” vogliono offrire a coloro che decideranno di salire in quota per partecipare coralmente alla manifestazione.

Appuntamento dunque il 27 luglio, nella seconda giornata del Circen Dolomites Festival, verso le ore 14.00, in località Vael, ai piedi del Catinaccio in Val di Fassa, nell’ambito della rassegna di eventi Monc de Pèsc-Montagne di Pace organizzata per le celebrazioni del decimo anniversario della Mostra “1914-1918 “La Gran Vera – La Grande Guerra: Galizia-Dolomiti” a Moena. Cultura ladina e arte circense si uniranno per celebrare bellezza e solidarietà, elementi fondamentali per costruire un mondo migliore.

Il Circen Dolomites Festival è la rassegna di circo “più alta” d’Italia in programma da venerdì 26 luglio a venerdì 2 agosto in Val di Fassa. È sostenuto da numerosi soggetti istituzionali e privati, in particolare la Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan.

“Monc de Pèsc – Montagne di Pace” è un evento organizzato da Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn”, Associazione “Sul Fronte dei Ricordi” e Comune di Moena in collaborazione con Apt Val di Fassa e il sostegno finanziario della Regione Trentino Alto Adige per celebrare il decennale della Mostra “1914-1918 “La Gran Vera – La Grande Guerra: Galizia-Dolomiti”, inaugurata presso il Teatro Navalge nel 2014 e visitabile a Moena durante tutta l’estate.