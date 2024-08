PAT * UNITN: «NOMINATO DALLA GIUNTA IL “COMITATO PER LE NOMINE A CONSIGLIERE“, COMPOSTO DA MARTA MARIA CARLA CARTABIA – VITTORIO COLAO – MARCO MONTORSI»

11.15 - martedì 13 agosto 2024

Nominato il Comitato per le nomine a consigliere dell’Università degli studi di Trento. Su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli, la Giunta provinciale, essendo giunto alla scadenza quello precedente, ha nominato il nuovo Comitato per le nomine a consigliere dell’Università degli studi di Trento, con la seguente composizione: Marta Maria Carla Cartabia, Vittorio Colao, Marco Montorsi. La nomina ha una durata di sei anni.

Lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento prevede la presenza del “Comitato per le nomine a consigliere”. Questo in applicazione delle norme nazionali relative alla delega in materia di Università che prescrivono che nello statuto dell’Ateneo sia previsto un “Comitato per le candidature” con il compito di vagliare, appunto, le candidature per il Consiglio di amministrazione e di esprimere un parere vincolante.

Lo Statuto dell’Università prevede che il “Comitato per le nomine a consigliere” sia composto da tre membri, individuati d’intesa dalla Provincia autonoma di Trento e dal Senato accademico, tra persone in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse.

L’Assessore Spinelli ha commentato così la nomina approvata: “La Provincia ha sempre riconosciuto a questo organo un ruolo significativo a garanzia dell’autonomia dell’Ateneo ed, infatti, sono sempre state chiamate persone di spicco a livello nazionale ad assolvere questo delicato compito. Voglio qui ricordare che il comitato giunto a scadenza lo scorso giugno era composto dal professor Sabino Cassese, dal dottor Nadio Delai e dalla professoressa Lucrezia Reichlin, che pubblicamente ringrazio per il lavoro svolto in questi 6 anni, preceduti nei 6 anni precedenti (2012-2018) dal professor Valerio Onida, dal dottor Luigi Nicolais e dalla dottoressa Tarantola. La scelta dei nuovi componenti per i prossimi 6 anni (2024-2030) dimostra ancora una volta il costante impegno della Provincia nel supportare l’Università degli studi di Trento nel suo percorso di sviluppo, che può affrontare contando su un Consiglio di amministrazione composto da persone preventivamente valutate da un organo indipendente di altissimo livello”.

Di seguito un breve profilo dei nuovi componenti del Comitato

Marta Cartabia

Giurista, attualmente insegna Diritto costituzionale all’Università Bocconi; è stata giudice della Corte costituzionale dal 13 settembre 2011 al 13 settembre 2020, della quale dal’11 dicembre 2019 è stata anche presidente; è stata Ministro della Giustizia per il governo italiano dal 2021 al 2022; ha insegnato presso numerose università italiane ed è stata Visiting Professor in Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti.

Vittorio Colao

Dirigente d’azienda, attualmente vicepresidente dell’area EMEA di General Atlantic, società leader nel settore del growth equity, direttore non esecutivo di Verizon e membro del Comitato esecutivo dell’Università Bocconi in Italia; è stato Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale per il governo italiano dal 2021 al 2022; in precedenza è stato per numerosi anni nel Gruppo Vodafone, fino alla guida della compagnia come amministratore delegato. E’ componente del Comitato scientifico della Fondazione Bruno Kessler.

Marco Montorsi

Medico chirurgo, attualmente è Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Digestiva presso l’Istituto Clinico Humanitas e Presidente della Fondazione Biotecnopolo di Siena; è stato Rettore di Humanitas University da luglio 2014 al giugno 2023; professore Ordinario di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano.