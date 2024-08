PAT * “UNDERCUT – L’ORO DI LEGNO”: «“DMAX“, RITORNANO I BOSCAIOLI PROTAGONISTI DELLA SERIE TELEVISIVA GIUNTA ALLA SETTIMA STAGIONE (28/8 – 21.15)»

09.24 - venerdì 23 agosto 2024

Undercut: l’oro di legno, la settima stagione. Dal 28 agosto in prima tv alle 21.25 su DMax la serie realizzata da GiUMa Produzioni con il sostegno di Trentino Film Commission

Ritornano su DMax (canale 52) i boscaioli protagonisti della serie televisiva “Undercut: l’oro di legno”, giunta alla settima stagione, che sarà in onda dal 28 agosto alle 21.25 in prima tv. Il programma è realizzato da GiUMa Produzioni con il sostegno – come sempre – di Trentino Film Commission per Warner Bros. Protagonisti delle scene realizzate in Val di Fiemme sono i Giacomelli, apparsi anche nelle scorse stagioni della serie, ai quali si aggiungono i Ceri Holz.

Sinossi

Nei boschi il pericolo è rappresentato ancora dal bostrico, insetto capace di distruggere ettari di foreste e che rischia di provocare più danni della tempesta Vaia. Nelle foreste della Val di Fiemme, Patrizio Giacomelli e Vitale sono ormai ad uno scontro che sembra insanabile. Nelle foreste di Paneveggio in Trentino non c’è più tempo da perdere e, nella gestione dell’emergenza bostrico, servono muscoli e un team molto agguerrito come quello dei Ceri Holz, boscaioli bresciani nuovi protagonisti della serie. In Romagna un altro nuovo team, i fratelli Bucci, deve dare prova del proprio valore e della rinomata allegria, fondamentale per resistere in un ambiente aspro come quello lasciato dall’alluvione del 2023. Sul Pian del Cansiglio nelle prealpi bellunesi, il team Zoppè lotta contro piogge torrenziali e contro il fango per chiudere un cantiere poco redditizio.

“Undercut: l’oro di legno” (6×50’) è realizzato da GiUMa Produzioni con il sostegno di Trentino Film Commission per Warner Bros. Discovery. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. La serie è visibile in streaming su discovery+