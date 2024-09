PAT * TURISMO: «INTERVENTI STRUTTURALI ED INVESTIMENTI, NUOVE RISORSE IN ARRIVO DALL’ASSESTAMENTO»

18.18 - venerdì 13 settembre 2024

Turismo, dall’assestamento ulteriori risorse per rifugi e sentieri. Interventi sui rifugi alpini e manutenzione straordinaria dei tracciati alpini, nuove risorse in arrivo dall’assestamento. Con la legge provinciale di assestamento del bilancio (n. 9 del 5 agosto 2024) sono state stanziate ulteriori risorse per spese per la realizzazione di interventi strutturali ed altri investimenti nel settore del turismo.

Con un provvedimento adottato dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore al turismo Roberto Failoni, è stata fatta la ripartizione di queste risorse, che la Giunta ha deciso di assegnare agli interventi previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini) al fine di consentire il finanziamento delle domande di finanziamento pervenute nel 2023 e 2024 che non hanno ricevuto contributi per mancanza di risorse; risorse che ora sono disponibili.

In particolare in favore delle associazioni l’assestamento ha previsto risorse aggiuntive pari a 3.000.000 di euro dell’esercizio finanziario 2024 e a 500.000 euro dell’esercizio finanziario 2025. Per le imprese l’assestamento ha stanziato ulteriori risorse per euro 800.000 dell’esercizio finanziario 2024 e a 100.000 euro dell’esercizio finanziario 2025.