PAT * “TRENTO E LODE“: «AL VIA A SERIE TEATRALE IN TRE EPISODI, PIÙ UN FINALE DI STAGIONE»

Trento e lode. Stagione 3. Va in scena la serie teatrale in tre episodi, più un finale di stagione, che racconta la vita universitaria, si inizia domani. Un evento pensato, scritto e portato in scena direttamente da studentesse e studenti, in pochissimo tempo. Sei ore per scrivere i testi, sei ore per portali in teatro. Il tema: la vita dei giovani a Trento, i desideri, le passioni, gli smarrimenti e le scoperte. Il risultato: tre episodi della durata di circa mezz’ora, con una maratona finale dove vengono messi in scena, tutti di seguito, i tre appuntamenti. Si inizia domani, 12 novembre, l’ultima serata è il 7 dicembre, al Teatro Cuminetti alle 20.30, ingresso libero.

Questo, in sintesi, è Trento e lode, il progetto realizzato da Opera Universitaria ed il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con la collaborazione della Compagnia Teatrale Amor Vacui e dell’Associazione Studentesca ATU, giunto ormai alla terza edizione.

Il progetto non risente del passare del tempo, e ogni anno ci riserva sempre qualcosa di nuovo, raccontando, in maniera originale, fresca e spontanea, cosa vuol dire essere giovani oggi a Trento. Merito anche della Compagnia Teatrale Amor Vacui, che accompagna i partecipanti in questo percorso, prendendo le loro storie e rendendole veri e propri spettacoli.

Nelle due edizioni precedenti si è parlato di scelte, paure, di amori, litigi e passioni. Sono emerse fragilità e paura di deludere, di sbagliare, di crescere. Ma anche la difficoltà di essere lontani da casa, dalla propria famiglia e dai propri affetti.

Le ragazze e i ragazzi di questa edizione sono già alle prese con nuove avventure, per farci appassionare con le loro vicissitudini e farci scoprire, o rivivere, le emozioni della vita universitaria.

I tre episodi andranno in scena martedì 12, 19 e 26 di novembre, al Teatro Cuminetti, alle ore 19.30. L’appuntamento per il best of è invece al Teatro SanbàPolis, sabato 7 dicembre, alle ore 20.30.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.