PAT * TRENTO – ASSEMBLEA SINDACALE S. CHIARA: GEROSA, «NOI CREDIAMO NEL CENTRO, HO VOLUTO RASSICURARE I LAVORATORI»

La vicepresidente Gerosa in ascolto dei lavoratori del Centro Santa Chiara. Oggi presente all’assemblea sindacale dei dipendenti. La vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa è intervenuta questo pomeriggio in apertura dell’assemblea sindacale dei lavoratori del Centro Servizi culturali Santa Chiara. Era presente la dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Francesca Mussino. Nel corso dell’incontro la Vicepresidente si è messa a disposizione dei lavoratori per rispondere alle loro domande.

“Ho colto – questo il commento della vicepresidente Gerosa a margine dell’assemblea – la necessità da parte di tutti i lavoratori del Centro Santa Chiara di avere una serenità, capire che cosa hanno davanti. Ho voluto rassicurarli. Noi crediamo nel Centro, sappiamo con quanta passione e quanta professionalità lavorano tutti per far sì che le attività programmate riescano al meglio.

Ha iniziato il suo lavoro ieri il nuovo Commissario, lasciamo che lavori. Noi ci siamo, abbiamo dato disponibilità come assessorato e come dipartimento anche alle sigle sindacali. Ci siamo per qualsiasi confronto fosse necessario. Il nostro obiettivo è capire qual’è la migliore organizzazione per il Centro perché possa essere efficiente, funzionale e anche andare incontro alle esigenze dei lavoratori. Credo che potremo lavorare al meglio. Sicuramente anche tutti i lavoratori saranno coinvolti anche negli sviluppi futuri per quelle che possono essere proposte migliorative legate proprio alla riorganizzazione e alla programmazione”. L’assemblea sindacale è proseguita con l’incontro con il Commissario, la dottoressa Maria D’Ippoliti.