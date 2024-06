PAT * TRENTINO – DIRITTO STUDIO: «TUTTE LE NOVITÀ PER RICHIEDERE BORSA DI STUDIO, ALLOGGIO ED ESONERO TASSE»

13.23 - venerdì 7 giugno 2024

L’8 luglio l’apertura delle domande attraverso il sito di Opera Universitaria. Il diritto allo studio in Trentino: tutte le novità per richiedere borsa di studio, alloggio ed esonero dalle tasse. Approvato dal CDA di Opera Universitaria il bando di concorso per poter richiedere i benefici del diritto allo studio per l’anno accademico 2024-2025. Un intervento importante che riguarda oltre 2000 studentesse e studenti provenienti da tutta Italia.

“Anche quest’anno ci aspettiamo numeri significativi, grazie all’attrattività del nostro Ateneo e delle numerose proposte del diritto allo studio trentino” – dice la presidente Frigotto. “Un supporto concreto, fatto di misure che cambiano e si adeguano alle esigenze e alle sfide del nostro tempo, ma anche di scelte coraggiose e lungimiranti, come la decisione di aumentare le soglie per la valutazione della condizione economica, che passano da 25.000 euro a 26.000 euro per l’ISEE e da 50.000 euro a 52.000 euro per l’ISPE, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari. Ma non solo. Aumentano anche gli importi di borsa, con valori che vanno da un minimo di 1.414 euro per le studentesse e gli studenti “in sede” ad un massimo di 8.068,40 euro per i “fuori sede”. Significativo anche il supporto alle studentesse Stem, con borse di studio che arrivano fino ad un massimo di 8.419,20 euro. Rimangono invariati, invece, i requisiti di merito, ridotti del 40% per studentesse e studenti con disabilità. E ancora, strumenti di semplificazione che consentano agli studenti e alle proprie famiglie di prendere decisioni importanti avendo chiari tutti i fattori in gioco, quindi un simulatore di borsa per conoscere l’importo di borsa a cui si potrà avere diritto, e il bando in pillole con i contenuti principali e le scadenze da rispettare”.

Sul fronte alloggi, sono circa 1200 i posti alloggio disponibili on campus, di cui circa 950 nelle residenze di Opera i restanti negli appartamenti dislocati nei punti strategici della città. Un’offerta alloggiativa varia, adatta alle diverse esigenze, che Opera mira ad aumentare, attraverso le opportunità del PNRR per lo sviluppo dell’housing universitario. Per quanti, invece, cercano soluzioni abitative diverse o non hanno i requisiti previsti dal bando di concorso, è possibile esplorare l’offerta presente sul mercato privato attraverso il TRent, il portale realizzato da Opera che presenta la disponibilità di alloggi off campus a Trento e Rovereto.

“Ma l’attenzione di Opera non si limita a sostenere nel momento dell’entrata nel mondo universitario – dichiara la presidente Frigotto. È importante, infatti, essere in grado di garantire supporto fino alla fine, intercettando tutte le fragilità che possono determinare fratture in questo percorso. Per questo abbiamo realizzato un cruscotto di indicatori, che ci permette di avere indicazioni aggiornate sull’efficacia dei servizi erogati e orientare, così, al meglio le nostre politiche”.

Sarà possibile presentare domanda a partire dall’8 luglio attraverso il sito di Opera Universitaria: www.operauni.tn.it/

