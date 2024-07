PAT * TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: «IL 18 LUGLIO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE (11.00-15.00)»

10.08 - martedì 16 luglio 2024

Il 18 luglio sciopero nazionale del settore Trasporto Pubblico locale di 4 ore. La Provincia informa che nella giornata di giovedì 18 luglio è previsto uno sciopero nazionale del settore Trasporto Pubblico locale di 4 ore, cui hanno aderito territorialmente le Segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal. In tale giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A., si asterranno dal servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00.

Le corse iniziate prima delle ore 11:00 e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

Servizio Urbano: prosecuzione fino al capolinea;

Servizio Extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario)/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà con le corse in partenza successivamente alle ore 15:00.

Si informa che l’ultimo sciopero, di pari durata indetto dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal ha avuto una percentuale di adesione pari al 26,68% del personale di Trentino Trasporti.

In allegato i treni/autobus garantiti da Trentino Trasporti sulle linee ferroviarie FTM e Valsugana.

Per la ferrovia della Valsugana si prega di prestare attenzione agli orari dei servizi svolti da Trenitalia (non interessata dallo sciopero) e che saranno regolarmente effettuati.

