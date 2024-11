PAT * TONINA INCONTRA I SINDACATI DEI MEDICI: «GARANTITE LE RISORSE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI, STANZIATI 20 MILIONI»

19.25 - martedì 19 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tonina incontra i sindacati dei medici: “Garantite le risorse per il rinnovo dei contratti”. L’assessore: “Confermiamo il nostro impegno per queste figure chiave per il nostro settore sanitario”. Stanziati oltre 20 milioni di euro.

“Nell’incontro che abbiamo avuto questa mattina con i sindacati dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari abbiamo voluto confermare il nostro impegno e in particolare la grande considerazione verso queste figure chiave per il sistema sanitario trentino, appunto i professionisti medici in forza ai presidi della rete ospedaliera del Trentino. Comprendiamo allo stesso tempo le istanze veicolate attraverso lo sciopero in programma domani, chiedendo però anche una responsabilità da parte loro sul tema della mobilità funzionale al presidio delle realtà ospedaliere territoriali.

Per quanto ci riguarda, l’Amministrazione provinciale ribadisce lo sforzo in atto per vedere rinnovato sia per la parte giuridica che economica il contratto entro i primi mesi del 2025, con delle risorse importanti che abbiamo voluto riservare al riguardo”. Così l’assessore provinciale alla salute Mario Tonina a proposito dell’incontro nella sede della Provincia con i referenti delle organizzazioni sindacali del comparto sanità per l’area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari di Apss (ovvero AAROI, EMAC, ANAAO, ASSOMED, ANPO, CIMO, FASSID).

Proprio in relazione alle risorse stanziate, Tonina ha specificato che si tratta “di oltre 20 milioni di euro cumulativi a regime dal prossimo anno che riguardano gli adeguamenti per i trienni 2019-21 e 2022-24, ai quali si aggiungono i fondi per il rinnovo 2025-27 già stanziati nella legge di assestamento del 2024. Queste ultime risorse – ha aggiunto – potranno anche essere impiegate sul tema degli incentivi per favorire l’attrattività, nonché per far rimanere in Trentino i medici in virtù del loro ruolo essenziale, accanto a tutte le figure del comparto, nell’ambito del nostro servizio sanitario territoriale”.