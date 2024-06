PAT * TIROLO: «CONSEGNATO IL PREMIO “PRESTAZIONI DI ECCELLENZA – VOLONTARIATO GIOVANILE” 2024, PRESENTE L’ASSESSORE MARCHIORI»

08.56 - sabato 15 giugno 2024

Premiato l’impegno del volontariato giovanile nei tre territori dell’Euroregione. In Tirolo ieri la cerimonia di conferimento del premio, presente l’assessore Marchiori.

Giovani che lavorano per il bene comune: ieri nel tardo pomeriggio, in Tirolo, è stato consegnato il premio transfrontaliero “Prestazioni di eccellenza – volontariato giovanile” 2024, giunto alla terza edizione. Presenti il capitano Anton Mattle con l’assessore tirolese alla gioventù Astrid Mair, il presidente dell’Euregio e governatore dell’Alto Adige Arno Kompatscher e l’assessore trentino alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori.

Le autorità hanno premiato i giovani che hanno dimostrato un eccezionale impegno sociale nel loro lavoro di volontariato a favore di bambini e giovani. Alla cerimonia a St. Anton am Arlberg hanno ricevuto un riconoscimento undici giovani e sette progetti provenienti dai tre territori.

“Il volontariato rappresenta un pilastro fondamentale del tessuto sociale: riconoscere il lavoro dei volontari significa valorizzare il loro contributo in seno alla comunità, ma anche promuovere una cultura del volontariato che è insita nell’identità dei nostri territori. Mostrare ai giovani che la società apprezza il loro impegno, infatti, può ispirare e incentivare altri coetanei a costruire una società più coesa e solidale, ma soprattutto preservare e valorizzare il capitale sociale significa promuovere il senso stesso dell’Autonomia e dei valori alla base dell’Euregio”, ha sottolineato Marchiori.

Mattle, Kompatscher e Marchiori sono stati lieti di portare all’attenzione di tutti i “risultati davvero ‘brillanti’ per il lavoro dei bambini e dei giovani”, come ha detto il capitano del Tirolo. Kompatscher li ha ringraziati “a nome della società dell’intera Euregio”. I premiati sono stati definiti il “vivaio volontario per un futuro di speranza”, rappresentativi di tutti coloro che normalmente lavorano nell’oscurità.

Le tre regioni tengono particolarmente a riconoscere l’impegno sociale al di là dei confini nazionali con un riconoscimento transfrontaliero. Per l’anno 2024, questo premio è andato alla piattaforma “Euregio-Aperitivo”, composta da Club Alpbach Tirol, Club Alpbach Südtirol Alto Adige e Club Alpbach Trentino, che promuove il collegamento in rete e la democrazia nell’Euroregione, incoraggiando i giovani a partecipare ai processi politici e a discutere le questioni mondiali attuali.

Il premio “Prestazioni d’eccellenza – volontariato giovanile” viene assegnato ogni anno in collaborazione tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Land Tirolo per i notevoli risultati ottenuti nel campo del volontariato. I premi possono essere assegnati a giovani e giovani adulti fino a 35 anni per il loro impegno personale, nonché a progetti che promuovono il volontariato nel settore giovanile o iniziative transfrontaliere incentrate sulla creazione di reti e scambi all’interno della regione europea.