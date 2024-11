PAT * TEST IT-ALERT: «A LAVIS IL 20 NOVEMBRE, SIMULERÀ UN INCIDENTE INDUSTRIALE»

17.36 - martedì 12 novembre 2024

Lavis, test It-Alert il 20 novembre. Esercitazione in chiave locale con la simulazione di un incidente industriale. Il 20 novembre prossimo si svolgerà un nuovo test del sistema It-Alert, che simulerà un potenziale incidente industriale in un’area di deposito e carico/scarico di carburanti. L’esercitazione è parte della sperimentazione del nuovo piano di emergenza della ditta Firmin di Lavis.

L’iniziativa è coordinata dal Dipartimento di protezione civile, foreste e fauna della Provincia e coinvolge il Servizio antincendi e protezione civile e il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza, insieme al Comune di Lavis. L’azienda Firmin sarà responsabile della chiamata di soccorso, e della messa in atto delle procedure previste dal piano di emergenza con il coinvolgimento anche delle sale operative delle Centrali 1-1-2 e dei Vigili del fuoco permanenti. Attorno alle 11, verrà dunque diffuso il messaggio di test in una zona limitata del territorio provinciale, che comprenderà il comune di Lavis e le aree circostanti, potenzialmente interessate dall’allarme.

L’esercitazione sarà di primo livello su una scala da 1 a 4 e non prevede la mobilitazione dei soccorritori, né azioni reali sul territorio. L’obiettivo è testare l’efficacia delle procedure di attivazione dei soccorsi, con la simulazione di uno stato di allerta. Per qualsiasi chiarimento, le aziende della zona produttiva di Lavis possono contattare il servizio tecnico comunale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Il messaggio It-Alert sarà preceduto dal suono del sistema di allertamento sul proprio smartphone, testato anche nei mesi di settembre e ottobre 2024. Per chi si trova in altre località del Trentino o nelle province limitrofe, c’è la possibilità che venga ricevuto comunque il messaggio, a causa della copertura del sistema di allerta.