PAT * TERZOLAS – 60MO ANNIVERSARIO ALPINI E 48MO RADUNO MANDAMENTALE: FUGATTI, «UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA COMUNITÀ»

60° degli Alpini a Terzolas, Fugatti: “Un punto di riferimento per la comunità”. Festa solenne a Terzolas: ieri si sono festeggiati il 60° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini locale e il 48° raduno mandamentale della Val di Sole. Alle celebrazioni, che hanno visto in mattinata l’ammassamento, la sfilata lungo le vie del paese con la Fanfara alpina di Pieve di Bono e la deposizione di una corona al monumento ai caduti, ha partecipato anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti: “La giornata odierna ci ricorda ancora una volta l’importanza dell’operato degli Alpini a favore della nostra comunità – ha affermato il presidente -. Da sessant’anni la sezione di Terzolas è a fianco della popolazione in occasione delle numerose iniziative organizzate ed è sempre pronta a sostenere e appoggiare le associazioni in occasione di ogni evento, ma anche pronta a collaborare nei momenti di difficoltà”.

“Infatti, non possiamo dimenticare che i volontari trentini – ha proseguito Fugatti – si distinguono sempre nell’offrire il proprio aiuto ogni qualvolta sia richiesto il loro operato in caso di difficoltà anche fuori dalla provincia. Voglio ringraziare il capogruppo Giuliano Ciccolini, ma anche tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita di questo appuntamento e che si spendono ogni giorno per migliorare la nostra società. Il volontariato, la solidarietà, il senso di appartenenza alla comunità e al nostro territorio sono valori fondanti della nostra autonomia e che fanno di voi un esempio per i giovani e un punto di riferimento per tutta la comunità”.

Presenti al momento celebrativo il presidente e il vicepresidente della sezione Alpini di Trento Paolo Frizzi e Claudio Panizza, oltre al consigliere mandamentale Ciro Pedergnana. La parola è poi passata al presidente degli Alpini locali Giuliano Ciccolini: “Trovarci periodicamente – ha dichiarato – è importante per ricordare i motivi del nostro stare insieme e del nostro impegno per la comunità, specialmente in questi tempi in cui la socialità va via via indebolendosi, sopraffatta da un crescente individualismo. È desiderio di tutti noi che anche le nuove generazioni si avvicinino ai valori degli alpini, garantendone la sopravvivenza e lo sviluppo a favore della comunità. Per questo siamo qui oggi, per ribadire e confermare lo spirito di gruppo e la fedeltà ai valori del volontariato alpino, sia come singoli sia specialmente come gruppo, perché quello che si può far con gli altri è sempre migliore di quello che si può far da soli”.

“Le due ricorrenze odierne – ha spiegato la sindaca di Terzolas Luciana Pedergnana – rappresentano traguardi importanti che testimoniano un’ancorata tradizione di attaccamento e volontariato a servizio delle comunità. Terzolas e il Trentino sono cambiati profondamente dal 1964, ma i valori di fratellanza continuano a essere indispensabili per una piccola comunità come la nostra. In particolare, in questi anni così difficili che vedono soffiare venti di guerra in territori a noi vicini, saper di poter contare sugli alpini trasmette a tutti una maggior sicurezza e permette di essere pronti a dar fronte ai vari eventi che coinvolgeranno le nostre comunità. A nome di tutto il consiglio comunale voglio esprimere la grande gratitudine verso gli Alpini, sempre pronti e disponibili ad aiutare e supportare il Comune in ogni momento con gesti concreti, generosi e preziosi. Il vostro impegno e la vostra disponibilità vi porta ad essere d’esempio nei confronti delle nuove generazioni”.