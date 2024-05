PAT * TERREMOTO: «SISMA CAMPI FLEGREI, IN CAMPO ANCHE IL NUCLEO TECNICO TRENTINO DI PROTEZIONE CIVILE»

18.31 - venerdì 31 maggio 2024

Sisma Campi Flegrei, in campo anche il Nucleo tecnico trentino di protezione civile. Prosegue l’impegno del Nucleo tecnico della Protezione civile trentina nell’area dei Campi Flegrei. In seguito alla scossa di magnitudo 4.4 dello scorso 20 maggio, tecnici e operatori dei Servizi Prevenzione rischi e Geologico – coordinati dal direttore dell’Ufficio tecnico ingegneristico Giovanni Maiello – sono al lavoro per le verifiche di agibilità degli edifici, al fianco dei colleghi degli altri territori italiani. Anche in questo caso, il coordinamento delle Regioni in materia di protezione civile è affidato alla Provincia autonoma di Trento. Il Dipartimento nazionale sta garantendo l’assistenza ai cittadini che hanno dovuto lasciare le abitazioni dichiarate inagibili, mentre come detto è in corso l’attività di verifica degli edifici, unita a quella di fornire ai cittadini le corrette informazioni e le indicazioni utili sulle procedure di emergenza