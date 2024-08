PAT * TEMPORALI IN ARRIVO: «DAL POMERIGGIO DI OGGI E FINO A LUNEDÌ SERA AUMENTA LA PROBABILITÀ DI SVILUPPO DI ROVESCI»

11.00 - domenica 25 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Temporali in arrivo. Dal pomeriggio di oggi e fino a lunedì sera aumenta la probabilità di sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi.

Negli ultimi giorni un campo di alta pressione di matrice tropicale ha determinato condizioni di stabilità con temperature estive e ristagno di aria umida nei bassi strati: nei fondovalle più bassi si sono localmente verificate notti tropicali (temperature minime maggiori di 20 °C) e condizioni di afa. Da ieri, sabato, la pressione ha iniziato a cedere ed i flussi in quota si sono disposti da Sud Ovest assumendo una lieve curvatura ciclonica per l’approssimarsi di una saccatura atlantica.

Meteotrentino segnala che dal pomeriggio di oggi e soprattutto al tardo pomeriggio sera e nella prossima notte infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi, quasi stazionari o in lento movimento verso Est, Nord Est. Il rischio maggiore sembra essere quello delle precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette ma non si esclude che possa verificarsi anche grandine di piccole o al più medie dimensioni, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni.

Lunedì variabile con locali rovesci e temporali quasi stazionari e temporaneo calo delle temperature massime. Martedì ancora a tratti instabile ma con tendenza al miglioramento. Da mercoledì prevalenti condizioni di stabilità con temperature nuovamente sopra la media del periodo.