PAT * TANGENZIALE: «DOMANI APRE ANCHE LA CORSIA SUD DEL BYPASS, AVANZA L’OPERAZIONE PER COMPLETARE IL NUOVO ASSETTO DELLA VIABILITÀ»

16.41 - giovedì 12 settembre 2024

Tangenziale, domani apre anche la corsia sud del bypass. Avanza l’operazione per completare il nuovo assetto della viabilità nella zona dei futuri cantieri.

I lavori di apertura della bretella della tangenziale nella zona di Trento sud-Ravina continuano nonostante il maltempo che ha interessato il territorio provinciale (è valida l’allerta gialla sul territorio provinciale). Dalle 7 del mattino di domani, venerdì 13 settembre, sarà aperta anche la corsia in direzione sud del bypass, con la contestuale chiusura in entrambe le direzioni del ponte di Ravina e la possibilità di raggiungere la Destra Adige attraverso l’uscita alla rotonda del Marinaio e il raccordo sulla provinciale 90.

Questa la “Fase 4” dei lavori, così modificata anche con l’apertura verso sud della bretella, in attesa del prossimo passaggio, relativo alla “Fase 5” dell’operazione, che vedrà l’apertura anche della seconda corsia in direzione nord del bypass e che di fatto costituirà il nuovo assetto della tangenziale pensato per consentire l’avvio dei cantieri nell’area del nuovo ospedale. Si completerà dunque lo spostamento della circonvallazione sul nuovo tratto stradale che a regime avrà tre corsie di marcia (due verso nord e una verso sud) eliminando la strozzatura del cavalcavia pericoloso (a due corsie di marcia), ora in corso di demolizione.

Gli aggiornamenti al cronoprogramma, che tiene conto dell’evoluzione della situazione, nonché degli avanzamenti e delle complessità del cantiere, sono stati condivisi questo pomeriggio nella sede del Dipartimento infrastrutture e trasporti della Provincia alla presenza del commissario per l’opera Gianfranco Cesarini Sforza, dei tecnici dell’Agenzia opere pubbliche e del Servizio Gestione strade della Provincia, dei rappresentanti di Comune di Trento, polizia locale Trento-Monte Bondone. Una pianificazione condivisa che proseguirà anche nei prossimi giorni, per i successivi aggiornamenti del cronoprogramma sulla base degli sviluppi dell’intervento.

Sempre validi i consigli agli utenti: si ricorda che per evitare eventuali incolonnamenti lungo le vie cittadine, ci si può dotare dell’Urban Pass di A22, strumento molto richiesto nelle ultime settimane e riservato agli utenti intestatari di un contratto di telepedaggio, che consente di viaggiare gratuitamente tra i caselli autostradali di Trento nord e Rovereto sud. Urban Pass è valido dal lunedì al venerdì con orario 6-9 e 17-20.

Inoltre, in particolare per i mezzi pesanti l’indicazione è utilizzare per quanto possibile l’autostrada nell’attraversamento della città.

Per quanto possibile, per gli spostamenti locali è inoltre consigliato l’utilizzo della ciclabile, rimasta aperta proprio per questo motivo.

Fase 4 (aggiornata) da venerdì 13 settembre:

Tangenziale di Trento percorribile nelle due direzioni sul nuovo bypass realizzato a lato del cavalcavia ora in corso di demolizione. Contestualmente all’apertura della bretella anche per la corsia sud viene chiuso in entrambe le direzioni il ponte di Ravina, con la possibilità di raggiungere Ravina e Romagnano tramite le rotonde del Marinaio, del casello Trento sud e della connessione sulla provinciale 90.

L’evoluzione del cronoprogramma sarà valutata nei prossimi giorni sulla base dell’andamento della situazione e degli sviluppi del cantiere.