PAT * SPORT: «LA VICEPRESIDENTE GEROSA HA SALUTATO CHIARA GIULIANA FILIPPI, L’ATLETA IN PARTENZA PER LE PARALIMPIADI DI PARIGI»

17.21 - giovedì 8 agosto 2024

La vicepresidente Gerosa ha incontrato Chiara Giuliana Filippi. Questa mattina la vicepresidente Francesca Gerosa ha salutato l’atleta in partenza per le Paralimpiadi di Parigi.

Mentre si avviano alla conclusione le Olimpiadi di Parigi, tra 20 giorni inizieranno le Paralimpiadi che vedranno impegnate anche l’atleta trentina Chiara Giuliana Filippi. Specialista delle gare veloci, a Parigi parteciperà nelle discipline dei 100 metri piani e del salto in lungo. Come per i suoi colleghi che partecipano alle Olimpiadi, la vicepresidente Francesca Gerosa l’ha incontrata prima della sua partenza verso la capitale francese, assieme alla presidente del Coni Paola Mora e al presidente del Comitato Paralimpico trentino Massimo Bernardoni. “Lo sport è anche e soprattutto inclusione – ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa -.

La figura di Chiara Giuliana Filippi, e le Paralimpiadi in generale, sono un esempio perché sono la dimostrazione concreta che tutti, se lo vogliono, possono svolgere attività sportiva, anche ad altissimi livelli, attività che tra l’altro contribuisce in maniera determinante a migliorare la qualità della vita. Spero che sempre più persone seguano l’esempio di Chiara Giuliana, alla quale auguro di potersi esprimere al massimo delle sue possibilità e raccogliere i successi che merita. So che rappresenterà al meglio, insieme a Francesca Bosio, la nostra Nazione e il nostro territorio, che se pur piccolo sta esprimendo atlete e atleti di grandissimo rilievo, che ci rendono estremamente orgogliosi”.

“Auguro alle nostre due atlete di vivere a pieno questo momento. Noi tutti saremo con il cuore a Parigi insieme a loro, e seguiremo con entusiasmo la loro avventura”, ha concluso la vicepresidente. Classe 2005, Chiara Giuliana sarà la più giovane atleta dell’intera delegazione azzurra alle Paralimpiadi e parteciperà nella categoria T64.

Avvicinatasi all’atletica pochi anni fa, ha vissuto un crescendo continuo di prestazioni. Campionessa italiana tanto nei 100 metri quanto nel salto in lungo, nel 2002 ha ottenuto il quarto posto agli europei in Finlandia, mentre lo scorso anno ai mondiali andati in scena proprio a Parigi ha ottenuto l’ottavo posto nei 100 e il nono nel lungo, prestazioni che le hanno spalancato le porte delle Paralimpiadi. Il percorso di avvicinamento è stato più che buono e quest’anno ha vinto le competizioni dei 100 e del lungo nel GP internazionale di Jesolo. Filippi non sarà l’unica trentina in gara alle Paralimpiadi. Sarà a Parigi anche Francesca Bosio, alla sua seconda Paralimpiade, con la nazionale campione d’Europa in carica nel sitting volley, squadra di cui è capitano.