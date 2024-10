PAT * “SIM TO EN BERSNTOL”: «IL NOTIZIARIO DELLA COMUNITÀ DI MINORANZA LINGUISTICA MÒCHENA, IN ONDA UNA NUOVA PUNTATA»

07.07 - domenica 27 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Sim to en Bersntol”: in onda una nuova puntata. Trasmesso su Trentino Tv il programma è prodotto dall’Istituto Culturale Mòcheno. Torna l’appuntamento con il notiziario settimanale della comunità di minoranza linguistica mòchena. In questa puntata, la numero 950, il punto sulle opere con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e i sindaci della Valle dei Mòcheni: dalla Provincia 2 milioni aggiuntivi.

Avviati i lavori per collegare all’acquedotto i masi sparsi di Palù. Convocata martedì 22 ottobre l’assemblea mòchena dal sindaco di Frassilogo Luca Puecher: Franco Moar rappresenterà la minoranza linguistica mòchena durante l’appuntamento dedicato alle minoranze linguistiche in Consiglio Provinciale che si terrà il 19 novembre. Individuati i tre rappresentanti per la commissione toponomastica mòchena. Primo appuntamento per il neo eletto comitato di redazione della rivista dell’Istituto Culturale Mòcheno “Lem”. Il programma, condotto da Antonella Moltrer e prodotto dall’Istituto Culturale Mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut, è in onda tutte le settimane su Trentino Tv, ogni sabato alle 18.10 e in replica la domenica alle 13.15.