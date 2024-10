PAT * SICUREZZA NEGLI OSPEDALI: FUGATTI E TONINA, «MASSIMO IMPEGNO A TUTELA DEL PERSONALE E DEI CITTADINI, UN GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE»

14.23 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sicurezza negli ospedali. Fugatti e Tonina: “Massimo impegno a tutela del personale e dei cittadini”. Da un lato la solidarietà alla vittima dell’aggressione, dall’altra il ringraziamento alle forze dell’ordine per la loro costante attività a tutela della sicurezza. Con questo messaggio il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale alla salute, Mario Tonina, commentano l’episodio che si è verificato nella tarda serata di ieri Pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

“Confermiamo e rilanciamo con determinazione l’impegno dell’Amministrazione per contrastare episodi di violenza e garantire agli uomini e alle donne che lavorano per garantire la salute della popolazione di poter lavorare in piena sicurezza e serenità” spiegano Fugatti e Tonina, ricordando che proprio recentemente il tema è stato al centro della riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, durante il quale sono state proposte alcune misure concrete da mettere in campo. ”Anche alla luce di quanto accaduto – concludono presidente ed assessore – solleciteremo gli sforzi atti a garantire la tutela del personale sanitario oltre che dei cittadini che si rivolgono alle strutture sanitarie”.