PAT * SETTORE FRUTTICOLO: «RINNOVO IMPIANTI DI MELO E SOSTEGNO DIFFUSIONE VARIETÀ RESISTENTI, BANDI PER 1,9 MILIONI»

16.07 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

L’assessore Zanotelli: “Rinnovo degli impianti e sostegno alla diffusione di varietà resistenti”. Rinnovo degli impianti di melo, bandi per 1,9 milioni di euro

Favorire il rinnovo degli impianti di melo promuovendo la diffusione di varietà nuove e resistenti. È duplice l’obiettivo che si pongono i due bandi – del valore complessivo di 1,9 milioni di euro – approvati oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’agricoltura e promozione dei prodotti trentini Giulia Zanotelli. “

Siamo al fianco dei coltivatori e delle cooperative frutticole anche in questa difficile congiuntura economica” evidenzia l’assessore Zanotelli, mettendo in luce l’importanza di dare continuità al sostegno del settore frutticolo, incentivando il rinnovo varietale della coltura del melo per “favorire la messa a dimora di nuove varietà e accrescere ulteriormente la sostenibilità economica, sociale e ambientale del settore primario. Guardiamo dunque ad una riduzione dei costi di produzione e al miglioramento o alla riconversione della produzione”.

Le domande di accesso agli aiuti per il prossimo anno – destinate sia alle realtà cooperative del settore frutticolo, sia alle singole aziende agricole – potranno essere presentate a partire dal prossimo 15 novembre e fino al 15 febbraio 2025 seguendo le procedure informatizzate attraverso i portali https://srt.infotn.it e https://a4g.provincia.tn.it/.

Gli aiuti, secondo il regime previsto dagli orientamenti comunitari, saranno pari al 40% della spesa ammissibile e saranno concessi in conto capitale in un’unica soluzione.