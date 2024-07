PAT * “SERVIZIO SICUREZZA NAVIGANTI LAGO DI GARDA”: FAILONI, «A DESENZANO FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA, FONDAMENTALE ANCHE PER IL TRENTINO»

18.41 - martedì 30 luglio 2024

“Servizio sicurezza naviganti Lago di Garda” firmato il protocollo d’intesa. “Un documento che contribuisce alla sicurezza in materia di trasporto, fondamentale anche per il Trentino in un ambito territoriale dove sono notevoli i flussi. Investire in sicurezza si conferma una priorità. E’ importante quindi che su questo punto vi sia unità di intenti”: questo il commento dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni che ha firmato, per la Provincia autonoma di Trento, il protocollo d’intesa “Servizio sicurezza naviganti Lago di Garda”. La firma è stata fatta lunedì 29 luglio a Desenzano.

Il documento è stato firmato anche dal vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalla Comunità del Garda e Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro. Il protocollo riguarda l’effettuazione dei servizi di pronto intervento, soccorso e vigilanza all’utenza nautica sul lago di Garda, anche con riguardo al diporto e alla polizia di sicurezza della navigazione.

Sempre a Desenzano, nella stessa giornata, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della motonave “Ander”, imbarcazione ibrida del servizio pubblico di linea della flotta “Navigazione Laghi” che farà servizio nel lago di Garda. La cerimonia si è svolta alla presenza del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, del Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera Ammiraglio Nicola Carlone.

La motonave, da 250 posti e con propulsione diesel-elettrica, è costruita secondo le più recenti normative in tema di accessibilità per i passeggeri a mobilità ridotta ed è dotata di rastrelliere e prese di ricarica e-bike. Gestione Navigazione Laghi, con una flotta di 100 navi, garantisce da sessanta anni la mobilità nell’ambito dei territori dei laghi Maggiore, di Garda e di Como.