PAT * SCUOLE ED EDIFICI PROVINCIALI: FUGATTI, «MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALTRI 7 MILIONI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE»

09.10 - martedì 13 agosto 2024

Altri sette milioni per la manutenzione straordinaria di scuole ed edifici provinciali. Complessivamente ammontano a 56 milioni le risorse del DOPI (Documento di Programmazione Interventi) per la legislatura in materia investimenti per costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare pubblico provinciale.

Nuove risorse per la riqualificazione energetica e la manutenzione degli immobili e degli istituti scolastici provinciali. Le ha stanziate nell’ultima seduta la Giunta provinciale che, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha destinato ulteriori risorse per poco meno di 7 milioni di euro (6,71 milioni) per investimenti di costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia.

“Si tratta di somme importanti grazie alle quali si potrà intervenire per migliorare in modo significativo le prestazioni energetiche di alcuni compendi immobiliari ed eseguire opere di manutenzione straordinaria necessarie su altre strutture del patrimonio provinciale” le parole del presidente Fugatti.

Una parte consistente delle somme messe a disposizione, circa 5 milioni, andranno a migliorare l’efficienza energetica dell’Istituto di istruzione Lorenzo Guetti di Tione (beneficiaria di 3,5milioni di euro), dell’Istituto ITET G. Floriani di Riva del Garda (300mila euro), del Centro di Formazione Professionale Enaip di Villazzano di Trento (700mila euro) e del Centro polivalente della Protezione Civile di Spini di Gardolo (500mila euro). Poco meno di 140mila euro delle nuove risorse stanziate andranno invece ad implementare il Progetto Borghi di Palù del Fersina per l’annualità 2024.

A seguito delle somme rese disponibili con il provvedimento, la spesa totale programmata sul Documento di Programmazione Interventi per la legislatura in materia di Infrastrutture e relativa agli investimenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia di competenza del Servizio Opere Civili ammonta a quasi 56 milioni di euro (55.970.519,25 euro).