PAT * SCUOLA: «TONINA AGLI STUDENTI ROVERETANI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, «STUDIATE PER ESSERE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ»

18.15 - lunedì 9 settembre 2024

L’assessore Tonina ha incontrato gli studenti roveretani delle professioni sanitarie. “Studiare per essere al servizio della comunità”.

Questa mattina l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, ha salutato gli alunni delle classi a indirizzo didattico socio sanitario dell’istituto Don Milani e dell’Opera Armida Barelli. Nel primo istituto l’assessore è stato accolto rispettivamente dalla sindaca di Roveteto Giulia Robol, dall’assessora alla cura e benessere sociale di Rovereto Arianna Miorandi, dalla dirigente Maria Teresa Dosso, dalla vicaria Annalisa Passerini e da una rappresentanza di insegnanti, nel secondo dal dirigente Bernardo Zanoner e dalla direttrice Camilla Cestari. In entrambi i casi l’assessore Tonina ha augurato agli studenti un buon inizio di anno scolastico e di continuare a impegnarsi nel percorso scolastico per arrivare pronti nel momento di iniziare il lavoro a servizio della comunità trentina.

“Questi due istituti – ha spiegato l’assessore Tonina, con il saluto di tutta la giunta provinciale e della assessore provinciale all’istruzione Francesca Gerosa per l’inizio dell’anno scolastico – preparano i ragazzi al lavoro nelle professioni sanitarie e oggi abbiamo particolarmente bisogno di figure di questo tipo.

Proprio per questo la politica deve dimostrare coi fatti che se queste professionalità sono importanti è necessario trovare le risorse da dedicare in modo particolare per chi lavora in questo settore. Un settore molto impegnativo, lo abbiamo notato negli anni del covid e pure in seguito: il personale delle strutture ospedaliere o delle rsa abbina alla grande professionalità spiccate doti di umanità per riservare le giuste attenzioni alle persone che ne hanno bisogno.

Voglio augurare a tutti i giovani di iniziare bene l’anno scolastico, di proseguire con impegno, di apprendere quanto più possibile e di poter iniziare un domani il proprio lavoro nelle strutture e organizzazioni che vorranno scegliere. Di certo il lavoro per loro sarà assicurato, ma da parte mia mi impegnerò affinché possano ricevere un adeguato riconoscimento economico, come già si è iniziato a fare in occasione dell’assestamento di bilancio, per quello che sarà un lavoro impegnativo e importante, in cui ognuno a vario titolo potrà fare la differenza attraverso la preparazione che garantiscono questi istituti. Una volta concluso questo percorso di studi gli studenti odierni saranno quindi pronti per iniziare il loro lavoro a servizio della comunità trentina”.

Al termine dei rispettivi incontri con gli studenti, l’assessore ha potuto apprezzare alcuni videoclip riguardanti l’attività e i progetti in essere del Don Milani realizzati dagli alunni stessi, mentre all’Opera Barelli si è intrattenuto con i genitori per poi fare una breve visita nelle aule dell’istituto.