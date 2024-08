PAT * SCUOLA: «APPROVATO IL PROGETTO META, INIZIATIVA FINANZIATA DAL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+»

17.29 - sabato 31 agosto 2024

Approvato il progetto M.E.T.A. – Mobilità Europea, Tirocini e Apprendimento. L’iniziativa si rivolge a neo diplomati/qualificati e giovani del quarto anno della scuola secondaria superiore. È finanziata totalmente dal programma europeo ERASMUS+

Nell’ultima seduta la Giunta provinciale ha approvato l’edizione 2025 del progetto europeo M.E.T.A. – Mobilità Europea, Tirocini e Apprendimento. L’iniziativa, totalmente finanziata dal programma europeo ERASMUS+ con un budget di 300mila euro, si pone l’obiettivo di rinforzare le opportunità di apprendimento non formale dei giovani neo diplomati/qualificati (diploma quinto anno o quarto della formazione professionale) e dei giovani frequentanti il quarto anno della scuola secondaria superiore, attraverso l’attivazione di azioni di training on the job, combinando, secondo il modello dell’alternanza, momenti formativi d’aula e momenti di tirocinio professionale, da svolgersi in contesti produttivi/organizzativi all’estero.

“Crediamo che periodi di confronto e dialogo con il mondo delle imprese siano importanti per la crescita dei nostri studenti – sottolinea la vicepresidente ed assessore all’istruzione Francesca Gerosa -. Questo progetto rappresenta un’ulteriore occasione che mettiamo a disposizione, e grazie alla quale oltre al miglioramento degli aspetti più squisitamente professionali potranno confrontarsi con culture e realtà diverse migliorando anche le proprie competenze linguistiche” spiega ancora la vicepresidente.

Il progetto è curato dal Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema della Provincia autonoma di Trento. A tutti gli studenti destinatari dell’azione progettuale sarà offerta la possibilità di partecipare ad un percorso di apprendimento personalizzato di durata compresa fra le 4 e le 16 settimane, da realizzarsi in contesti produttivi di beni e servizi all’avanguardia a livello tecnologico-organizzativo in paesi europei.

“Questa iniziativa rappresenta sicuramente un’importante opportunità per i nostri giovani – aggiunge l’assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli -. Gli studenti che prenderanno parte all’iniziativa vivranno un periodo all’interno di aziende altamente qualificate dove potranno maturare esperienze formative e competenze spendibili poi nel mondo del lavoro che li attende”.

Il progetto, che è alla sua terza edizione, persegue gli indirizzi programmatici delineati nella Erasmus+ VET Mobility Charter 2021-2027, definito in coerenza con la “Strategia di internazionalizzazione” della Provincia ed agisce sulle necessità del mercato del lavoro e delle professioni in Trentino.